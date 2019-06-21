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Инспекторам ГИБДД дадут новые полномочия 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты министерства внутренних дел России озвучили предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым инспекторы ГИБДД смогут без санкции суда ограничивать действие водительских прав, сообщила газета «Коммерсант».
По данным издания, будущая редакция КоАП обсуждалась 20 июня в ходе конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД. Действующий кодекс, принятый 17 лет назад, большинство экспертов признали устаревшим.
Правительство опубликовало концепцию нового КоАП 10 июня. Этот документ разрабатывает Министерство юстиции. Его должны внести в правительство до 1 марта 2020, а 1 января 2021 года он должен вступить в силу. При этом 806 (46%) составов действующего КоАП находятся в компетенции МВД, напомнила газета.
«Государство, на мой взгляд, уже не способно администрировать такое количество правонарушений», — заявил глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов.
Он высказал мнение, что необходимо радикально сократить число правонарушений, сократить «судейскую компетенцию» и расширить полномочия инспекторов ДПС. С ним согласился и профессор кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Борис Россинский, который подтвердил проблему, связанную с чрезмерной загрузкой судей административными делами, отмечает издание.
Газизов привел в пример судебных приставов, которые могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав.
«Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования», — отметил Дмитрий Газизов.
Представитель МВД также призвал пересмотреть принцип наказания юридических лиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы. Это, по его мнению, должно существенно повысить размер штрафных платежей.
В то же время, как отметил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин, сокращать количество нарушений надо сбалансированно. Надо понимать, что очень сложно будет заставлять выполнять то, за что отсутствует наказание. Поэтому довольно трудно будет отказаться от каких-либо составов правонарушений, отметил он.
Комментарии2
Автоновости , Владимир Кузин , Дмитрий Газизов , Минюст РФ , ГИБДД , МВД , Газета "Коммерсантъ"
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