Продажи новых люксовых автомобилей в мае упали на 12,2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в мае 2019 года составил 108 единиц, что на 12,2% меньше, чем год назад.

Rolls-Royce, Maserati, Mercedes-Benz Половина марок — из числа тех, что мы относим к люксовым — показала рост ( Bentley Lamborghini ). Соответственно, другая половина ( Ferrari Maybach S-Class) «ушла в минус».

Бестселлером традиционно остается Mercedes-Benz Maybach S-Class: в мае на эту модель пришлось 37% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 40 экземплярам.

Свыше половины новых люксовых машин в последний весенний месяц приобрели жители Москвы (51,9%), что эквивалентно 56 единицам. Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году — смотрите в «Календаре новинок».