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Автомобильный завод Ford под Петербургом официально прекратил работу 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автомобильный завод Ford официально закрылся во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Однако сам конвейер был остановлен рабочими несколько дней назад. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Большая часть сотрудников в июне текущего года решили уволиться на условиях компании. Все они получили дополнительный компенсационный проект. Остальных работников сократят в сентябре.
Представители компании Ford ранее предупреждали о решении прекратить выпуск автомобилей в России. В результате этого заводы в Набережных Челнах, Елабуге и Всеволожске будут закрыты. К июлю автопроизводитель намерен полностью закрыть рынок легковых автомобилей в стране.
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