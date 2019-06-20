Автомобильный завод Ford под Петербургом официально прекратил работу

Автомобильный завод Ford официально закрылся во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Однако сам конвейер был остановлен рабочими несколько дней назад. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Большая часть сотрудников в июне текущего года решили уволиться на условиях компании. Все они получили дополнительный компенсационный проект. Остальных работников сократят в сентябре.

Представители компании Ford ранее предупреждали о решении прекратить выпуск автомобилей в России. В результате этого заводы в Набережных Челнах, Елабуге и Всеволожске будут закрыты. К июлю автопроизводитель намерен полностью закрыть рынок легковых автомобилей в стране.