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Модельный ряд Chevrolet-NIVA будет расширен 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Как следует из сообщения ведомства (есть в распоряжении "РГ"), речь идет о проектах "Фольксваген Груп Рус", "Джи Эм Автоваз", "Автотор", "ПСМА", и "Вольво". По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, проекты этих компаний получат стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки.
В России автоконцерны будут производить все ключевые компоненты машин, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, детали экстерьера и интерьера, а также проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
По одному из проектов планируется углубить локализацию уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей. В России будут производиться двигатели, коробки передач и электронные системы управления автомобилем. По другому проекту — наладить производство двигателя с большим экспортным потенциалом. В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet-NIVA. А по проекту АО "Вольво" инвестор локализует производство грузовых автомобилей.
Как подчеркивают в Минпромторге, реализация всех проектов позволит привлечь в российскую экономику свыше 100 миллиардов рублей частных инвестиций.
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Автоновости , Volvo , Volkswagen , Минпромторг , Автоваз
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