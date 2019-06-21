Модельный ряд Chevrolet-NIVA будет расширен

Как следует из сообщения ведомства (есть в распоряжении "РГ"), речь идет о проектах " Фольксваген Груп Рус", "Джи Эм Автоваз ", "Автотор", "ПСМА", и " Вольво ". По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, проекты этих компаний получат стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки.

В России автоконцерны будут производить все ключевые компоненты машин, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, детали экстерьера и интерьера, а также проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По одному из проектов планируется углубить локализацию уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей. В России будут производиться двигатели, коробки передач и электронные системы управления автомобилем. По другому проекту — наладить производство двигателя с большим экспортным потенциалом. В рамках третьего проекта будет расширен модельный ряд Chevrolet-NIVA. А по проекту АО "Вольво" инвестор локализует производство грузовых автомобилей.