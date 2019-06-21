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Подмосковный таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
В подмосковной Коломне водитель «Яндекс. Такси» не выпускал из машины и угрожал изнасиловать 20-летнего студента, который отказался платить за поездку больше, чем было указано в мобильном приложении, сообщает Life.
Сервис «Яндекс. Такси» оценил стоимость поездки в 88 рублей, однако хозяин авто потребовал с пассажира 100 рублей.
«Вместо фиксированной стоимости шофер почему-то назвал свою цену. Когда таксист понял, что не получит от юноши лишних денег, начал хамить, хватать его за руки и выбивать из рук смартфон, а затем и вовсе пообещал вывезти в лес с целью изнасилования и расправы», — говорится в сообщении.
Пассажир сразу же позвонил в полицию и сообщил свои координаты. Это, видимо, напугало шофера, и он передумал воплощать свои угрозы в жизнь.
В компании «Яндекс. Такси» заявили о недопустимости такого поведения и сообщили, что мужчина больше не сможет работать с сервисом. Полиция проводит проверку данного инцидента.
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