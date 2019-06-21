Кроссоверы SsangYong ушли с российского авторынка

Последние авто SsangYong реализованы в РФ весной сего года. Официально объявления об уходе марки с нашего рынка до сих времен нет.

Если заглянуть в историю, то еще несколько лет назад Россия была крупнейшим экспортным рынком SsangYong во всем мире. Например, в 2013 году российские продажи марки превысили 34 тысячи единиц, однако после обвала рубля в конце 2014-го производство автомобилей на заводе «Соллерс» во Владивостоке было завершено, а поставки из Южной Кореи так и не начались.

В январе 2017 года импортные «Ссанъёнги» в Россию все-таки приехали, но спрос на них оказался мизерным: за целый год удалось продать только 123 автомобиля. Как следствие, поставки кроссоверов прекратились, и дилеры приступили к распродаже оставшихся на складах машин.

По данным АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), в 2019 году продано только четыре кроссовера SsangYong — последний из них нашел своего покупателя в апреле.

Несмотря на то, что фактически машин «Ссанъёнг» в нашей стране больше нет, формально марка еще сохраняет присутствие на российском рынке. Как сообщили Wroom.ru в пресс-службе «Соллерс», в ближайшее время возобновление продаж не планируется, но в будущем компания продолжит поиск вариантов для возобновления поставок SsangYong в Россию.