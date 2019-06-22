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«Ростех» представит новое поколение досмотровых комплексов 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Советник генерального директора холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») — руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков сообщил, что новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов на базе автомобиля «КамАЗ» планируют представить до конца года.
«Учитывая потребность в импортозамещении, было принято решение, проведена работа и достигнуты договоренности с ПАО «КамАЗ», что они произведут необходимое нам шасси, и в декабре мы будем готовы представить мобильный ИДК на базе шасси «КамАЗ», — цитирует РИА Новости Фурсикова.
Он добавил, что «в нём будут реализованы все технические ноу-хау», которые прорабатываются в настоящее время.
В мае в «Ростехе» рассказали о разработке шин Pirelli для кабриолетов Aurus.
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Автоновости , Ростех , Росэлектроника , Камаз , РИА Новости
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