«Ростех» представит новое поколение досмотровых комплексов

Советник генерального директора холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех» ) — руководитель проекта ИДК Константин Фурсиков сообщил, что новое поколение мобильных инспекционно-досмотровых комплексов на базе автомобиля «КамАЗ» планируют представить до конца года.

«Учитывая потребность в импортозамещении, было принято решение, проведена работа и достигнуты договоренности с ПАО «КамАЗ», что они произведут необходимое нам шасси, и в декабре мы будем готовы представить мобильный ИДК на базе шасси «КамАЗ», — цитирует РИА Новости Фурсикова.

Он добавил, что «в нём будут реализованы все технические ноу-хау», которые прорабатываются в настоящее время.

В мае в «Ростехе» рассказали о разработке шин Pirelli для кабриолетов Aurus.