Модельный ряд Chevrolet-NIVA будет расширен

По официальным данным, модельный ряд Chevrolet-NIVA значительно увеличат за счет внедрения спецпроектов.

В частности речь идет о достаточно масштабных автомобильных проектах, которые запланированы производителями в ближайшее время. Согласно полученным данным, все они получат определенный объем преимуществ в рамках СПИК, которые объединяют в себе неизменность регуляторной и налоговой нагрузки.

На территории России будут производится все ключевые компоненты для создания машин. Более того, также в рамках работы проектов будут осуществляться исследовательские и конструкторские работы.

Причем, по одному проекту планируется значительно усилить локализацию уже обкатанных авто на российском рынке моделей машин. Также в России будут производится силовые агрегаты, механические и автоматические коробки передач и электронные системы, которые устанавливаются в машины.