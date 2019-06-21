Модельный ряд Chevrolet-NIVA будет расширен 

По официальным данным, модельный ряд Chevrolet-NIVA значительно увеличат за счет внедрения спецпроектов.
В частности речь идет о достаточно масштабных автомобильных проектах, которые запланированы производителями в ближайшее время. Согласно полученным данным, все они получат определенный объем преимуществ в рамках СПИК, которые объединяют в себе неизменность регуляторной и налоговой нагрузки.
На территории России будут производится все ключевые компоненты для создания машин. Более того, также в рамках работы проектов будут осуществляться исследовательские и конструкторские работы.
Причем, по одному проекту планируется значительно усилить локализацию уже обкатанных авто на российском рынке моделей машин. Также в России будут производится силовые агрегаты, механические и автоматические коробки передач и электронные системы, которые устанавливаются в машины.
Сотрудники Минпромторга подчеркивают, что реализация всех задуманных планов, в рамках данных проектов, позволит привлечь в экономику страны до 100 миллиардов рублей частных инвестиций. Конечно, нужно понимать, что на реализацию всех проектов нужно время. Но несмотря на это, конструкторы заявляют о том, что объемность проектов позволяет строить далеко идущие планы, подсчитывая приблизительные доходы.