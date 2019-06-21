Что будет с ценами на бензин после 1 июля

Эксперты ожидают подорожания топлива даже в случае продления действующего соглашения о заморозке цен между правительством и нефтяными компаниями. При самом неблагоприятном прогнозе за лето бензин подорожает на 10–12%.

С 1 июля закончится соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на уровне мая-июня 2018 года. Тогда компании взяли на себя обязательство обеспечивать рост объемов продаж бензина и дизельного топлива в России на 2%. Правительство законодательно закрепило за собой право в любой момент вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. Теперь, когда срок соглашения истекает, участники рынка и эксперты вновь подняли вопрос о том, будет ли государство сдерживать цены на бензин, отмечает Autonews.

По данным издания, за отказ от продления действующего соглашения о «заморозке» цен на топливо на внутреннем рынке высказались как представители властей, так и нефтяники. При этом чиновники обещают не допустить скачка цен.

«Мы вносим корректировки в механизм демпфера, налоговое законодательство, и поэтому все взятые на себя обязательства по недопущению роста цен на топливо выше равномерного ежемесячного темпа мы выполним. До конца года рост стоимости не должен превышать текущих темпов инфляции», — пообещал в частности вице-премьер Дмитрий Козак.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил надежду на возврат «к рыночным формам регулирования и принципам ценообразования».

В Центре исследований реальной экономики при РЭУ им. Г. В. Плеханова (ЦИПРЭ) посчитали, что отказ от продления действующего соглашения не приведет к росту цен на топливо выше уровня инфляции, спрогнозированного ЦБ России , а это 4,7%.

Текущий рост цен на заправках продолжает укладываться в рамки соглашения между нефтяниками и правительством. Сейчас стоимость нефти на мировых рынках относительно стабильна и в связи с этим нет предпосылок для резкого роста розничных цен на бензин и дизельное топливо, пояснил директор ЦИПРЭ Андрей Быстров

«Полагаю, что рост цен на моторное топливо, по крайней мере до конца 2020 года, не превысит уровень инфляции. Никто не обещал заморозить цены на бензин. Речь шла о том, чтобы рост не превышал инфляции. В этом смысле соглашение между нефтяниками и правительством исполняется. Ручное регулирование цен на бензин — мера вынужденная. Этот инструмент не устраивает ни правительство, ни нефтяные компании. Вот почему сейчас так много говорят о возможном продлении соглашения», — пояснил заместитель директора ЦИПРЭ Владимир Дробышевский.

По его мнению, судьба соглашения вряд ли существенно повлияет на цены.

«Ведь правительство законодательно закрепило за собой право в любой момент вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. Контроль за ценами будет жесткий. В случае их скачка регуляторы и правительство отреагируют», — уверен он.

Прогнозировать, в каком виде соглашение между правительством и нефтяниками будет продлено, пока рано, считает руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов . По его мнению, лучшим выходом для автомобилистов стала бы полная перестройка области.

«Ценообразование должны устанавливать сами АЗС в зависимости от оптовой конъюнктуры. Необходимо привязать розничные цены к оптовым. Тогда появится сезонная динамика — автолюбитель будет понимать, что зимой он будет заправляться дешевле, чем летом. А сейчас цены просто постоянно индексируют в сторону увеличения», — считает Баженов.

Производители бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%. Цена на сырую нефть, в свою очередь, выросла на 4,5%, следует из материалов Росстата

При этом рост цен производителей на бензин в мае не привел к колебаниям розничных цен. Так, с 29 апреля по 10 июня рост цен в рознице составил 0,9%, с начала апреля к 10 июня цены увеличились на 0,96%, отмечает Росстат.