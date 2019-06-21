Снимки еще не вышедшего кроссовера Renault Captur второго поколения появились на китайском портале Autohome, который сразу же удалил их по требованию Renault. Но было уже поздно — утечка разошлась по Сети.
На фото видно, что новая генерация Captur получила удлиненные С-образные фонари и в целом приобрела более спортивный облик. Экстерьер Captur, как и ожидалось, похож на Clio, с которым кроссовер делит единую платформу. Предположительно, у Clio позаимствовали также дизайн салона и приборной панели.
По предварительным данным, длина версии для китайского рынка составит 4263 мм, ширина — 1797 мм, а высота — 1593 мм при колесной базе в 2638 мм. Неизвестно, какими будут габариты модели для рынков других стран, но новинка оказалась на 7 см короче российского Kaptur, сконструированного на платформе Renault Duster.
Новый Captur укомплектуют литровым мотором с турбонаддувом мощностью 100 л.с., а также двигателем от Arkana объемом 1,3 л с двумя вариантами мощности: 130 или 150 л.с. Также обещают дизельную версию с 1,5-литровым Blue dCi. Кроме того, кроссовер получит гибридную силовую установку, подробностей о которой пока нет.
В Китае Captur предложат с турбодвигателем объемом 1,3 л мощностью 133 л.с. или 159 л.с.
Кроссовер Renault Kaptur представлен в России с двигателями 1,6 л (114 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), в зависимости от комплектации автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической коробкой, вариатором либо 4-диапазонным "автоматом", передним приводом либо полным. Цены на модель стартуют с 994 тыс. рублей.