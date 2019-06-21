Китайцы слили в Сеть фото засекреченного Renault Captur

Снимки еще не вышедшего кроссовера Renault Captur второго поколения появились на китайском портале Autohome, который сразу же удалил их по требованию Renault. Но было уже поздно — утечка разошлась по Сети.

На фото видно, что новая генерация Captur получила удлиненные С-образные фонари и в целом приобрела более спортивный облик. Экстерьер Captur, как и ожидалось, похож на Clio, с которым кроссовер делит единую платформу. Предположительно, у Clio позаимствовали также дизайн салона и приборной панели.

По предварительным данным, длина версии для китайского рынка составит 4263 мм, ширина — 1797 мм, а высота — 1593 мм при колесной базе в 2638 мм. Неизвестно, какими будут габариты модели для рынков других стран, но новинка оказалась на 7 см короче российского Kaptur, сконструированного на платформе Renault Duster

Новый Captur укомплектуют литровым мотором с турбонаддувом мощностью 100 л.с., а также двигателем от Arkana объемом 1,3 л с двумя вариантами мощности: 130 или 150 л.с. Также обещают дизельную версию с 1,5-литровым Blue dCi. Кроме того, кроссовер получит гибридную силовую установку, подробностей о которой пока нет.

В Китае Captur предложат с турбодвигателем объемом 1,3 л мощностью 133 л.с. или 159 л.с.