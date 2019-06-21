Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайцы слили в Сеть фото засекреченного Renault Captur 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Снимки еще не вышедшего кроссовера Renault Captur второго поколения появились на китайском портале Autohome, который сразу же удалил их по требованию Renault. Но было уже поздно — утечка разошлась по Сети.
На фото видно, что новая генерация Captur получила удлиненные С-образные фонари и в целом приобрела более спортивный облик. Экстерьер Captur, как и ожидалось, похож на Clio, с которым кроссовер делит единую платформу. Предположительно, у Clio позаимствовали также дизайн салона и приборной панели.
По предварительным данным, длина версии для китайского рынка составит 4263 мм, ширина — 1797 мм, а высота — 1593 мм при колесной базе в 2638 мм. Неизвестно, какими будут габариты модели для рынков других стран, но новинка оказалась на 7 см короче российского Kaptur, сконструированного на платформе Renault Duster.
Новый Captur укомплектуют литровым мотором с турбонаддувом мощностью 100 л.с., а также двигателем от Arkana объемом 1,3 л с двумя вариантами мощности: 130 или 150 л.с. Также обещают дизельную версию с 1,5-литровым Blue dCi. Кроме того, кроссовер получит гибридную силовую установку, подробностей о которой пока нет.
В Китае Captur предложат с турбодвигателем объемом 1,3 л мощностью 133 л.с. или 159 л.с.
Кроссовер Renault Kaptur представлен в России с двигателями 1,6 л (114 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), в зависимости от комплектации автомобиль оснащается 5-ступенчатой механической коробкой, вариатором либо 4-диапазонным "автоматом", передним приводом либо полным. Цены на модель стартуют с 994 тыс. рублей.
Авторамблер: последние новости
Слишком высоко: СМИ нашли изъян у Toyota Supra На дорогах Москвы появились первые беспилотники В России отозвали спорткары Chevrolet Camaro и Corvette
Комментарии
Автоновости , Renault Kaptur , Renault Duster , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ford прощается с российскими заводами50
Что будет с ценами на бензин после 1 июля
Под Ярославлем автобус с 20 пассажирами въехал в кювет
14-летняя велогонщица погибла в ДТП на тренировке21
Инспекторам ГИБДД дадут новые полномочия5
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение