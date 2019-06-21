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На дорогах Москвы появились первые беспилотники 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Компания "Яндекс" выпустила на столичные дороги пять автономных авто. Испытания проводятся в рамках правительственного эксперимента.
Если увидите машину, отмеченную значком "А" на заднем стекле — значит, скорее всего, вам повстречался один из участников тестов. К сентябрю по Москве будут ездить 20 беспилотников, а к концу года их число вырастет до 95, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на куратора проекта из НТИ "Автонет".
"Также до конца года мы ожидаем расширение зон тестирования беспилотных автомобилей в другие области и надеемся, что и другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к эксперименту", — добавил собеседник агентства.
Цель тестов — выявить экономическую целесообразность использования автономных авто. В ходе эксперимента, одобренного постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в конце 2018 года, беспилотники выйдут на улицы Москвы и Татарстана. Кроме "Яндекса", свои машины испытают МАДИ, КБ "Аврора", "КамАЗ", Иннополис, Таганрогский университет и еще несколько производителей.
Напомним, что в марте НТИ "Автонет" раскрыл планы по запуску автономных авто на вылетные магистралях, центральные улицы Москвы, Кутузовский и Ленинский проспекты, а также в районы Митино и Бутово.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , Камаз , Яндекс , РИА Новости
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