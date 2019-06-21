УАЗ готовит к выпуску бюджетный семейный внедорожник

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на необычную новинку — УАЗ с индексом 1288 и несколькими вариантами кузова. Предполагается, что капотный автобус на внедорожном шасси должен стать современной альтернативой культовой "Буханке".

Строго говоря, индекс 1288 был зарегистрирован заводом еще в 2017 году, но тогда речь шла о разработке на шасси УАЗ Профи школьного автобуса и машины скорой помощи. Сейчас, похоже, у такого автобуса появятся и модификации для гражданского использования: в документе оговаривается, что такой УАЗ будет считаться автобусом класса В, не предназначенным для коммерческих перевозок.

Разработкой надстройки для шасси Профи занимается ульяновское ООО "Автодом", хотя в ОТТС оно значится в качестве одного из сборочных заводов, а официальным изготовителем является УАЗ. Пассажирскую надстройку предполагается выпускать в нескольких вариантах, включая пассажирский и грузопассажирский. В последнем случае в салоне появится перегородка, отделяющая багажник от "салона", причем, по слухам, в некоторых версиях перегородку планируется делать мобильной.

Максимальная пассажировместимость будущего внедорожного автобуса — до 9 пассажиров, включая и маломобильных граждан: для них автобус будут оборудовать специальными подъемниками. Мотор новинке отрядили хорошо знакомый, развивающий при объеме в 2,7 л 149,5 л.с., а трансмиссию составят из 5-ступенчатой механической коробки Dymos и системы полного привода с 2-ступенчатой раздаткой.

ОТТС действует с 17 июня, но когда именно новинка будет представлена официально и тем более, какова будет ее цена, пока не уточняется.