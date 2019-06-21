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Слишком высоко: СМИ нашли изъян у Toyota Supra 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Авторитетное американское издание Car and Driver сообщило о неточности в параметрах нового спорткара Supra.
Производитель заявляет, что центр тяжести свежей "Супры" ниже, чем у более компактного купе Toyota 86 с оппозитным четырехцилиндровым двигателем. В Car and Driver провели свои исследования и вынесли вердикт: компания вводит потребителей в заблуждение.
Согласно данным издания, центр масс Toyota Supra находится на высоте 19,5 дюймов (495 мм), что соответствует таковому параметру у Ford Mustang Shelby GT350. При этом центр тяжести у модели 86 расположен на высоте 18 дюймов (457 мм).
Для кого-то это станет неприятным открытием, но, полагаем, большинство потенциальных и фактических владельцев возрожденной Supra воспримут информацию американцев сквозь пальцы. Кстати, российская квота — всего 22 автомобиля. Три спорткара лимитированной серии были забронированы и оплачены в первые часы после старта онлайн-продаж, несмотря на ценник в 5,7 млн руб.
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Автоновости , Ford Mustang , Toyota Supra , Toyota , Ford
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