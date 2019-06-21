Ford прощается с российскими заводами 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров объявил, что автоконцерн Ford реализует закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах при помощи торгов. Об этом сообщило сегодня ТАСС.
"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день реализации этих заводов будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", — заявил министр.
При этом он не уточнил, кто именно может принять участие в торгах и когда они будут организованы.
По данным «Российской газеты», о планах по закрытию заводов в России Ford объявил в марте этого года. Официально завод во Всеволожске прекратил свою работу 20 июня, однако сам конвейер остановили несколько дней назад. Всего увольнения затронут более 1000 человек.