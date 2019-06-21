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Ford представил компактный электрический кроссовер 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка. Продажи новинки в КНР начнутся до конца нынешнего года.
Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль, созданный совместными усилиями с Jiangling Motors Corporation — китайским партнером Ford, представляет собой перелицованную версию модели Yusheng S330. Заявленный запас хода кроссовера составил 360 км по европейскому циклу NEDC, однако, предполагается, что в реальных условиях он способен проехать без подзарядки до 250 км.
В список доступного оборудования вошли светодиодные фары головного света, полностью цифровая приборная панель, 10-дюймовый тачскрин мультимедиа, а также легкосплавные колесные диски. Кроме того, доступна система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, активный круиз-контроль, систему контроля «мертвых» зон, а также новый мультимедийный комплекс с поддержкой беспроводных сетей стандарта LTE.
Напомним, стандартный Ford Territory был представлен в 2018 году. Кроссовер оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым турбоагрегатом, который предлагается для Yusheng S330.
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Автоновости , Бортжурнал , Ford Territory , Ford
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