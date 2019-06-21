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Ford выставит на торги два завода в России 

Русская Планета 1 час назад
Фото: ТАСС
Заводы автоконцерна Ford во Всеволожске и Набережных Челнах продадут на торгах. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По его словам, собственники погасили перед ВЭБом кредит в 39,5 млрд рублей и стали полноправными владельцами предприятий. Реализации заводов Ford будет проходить через объявление торгов, передает РИА Новости.
Об их участниках Мантуров не сообщил.
Напомним в конце марта совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского «Соллерс» прекратило производство легковых машин в России. Завод в Набережных Челнах, который производил Ford Fiesta и Ford Ecosport, был закрыт 3 июня. Предприятие во Всеволожске, которое занималось выпуском Ford Focus и Ford Mondeo, закрылось 20 июня. На базе завода в Елабуге будет создано обновленное предприятие, которое займется производством Ford Transit.
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Автоновости , Ford Mondeo , Ford EcoSport , Ford Focus , Ford Fiesta , Ford Transit , Денис Мантуров , Минпромторг , ВЭБ , Sollers , Ford , РИА Новости
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