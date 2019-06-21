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Производство автомобилей Volvo и Chevrolet NIVA наладят в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять зарубежных автопроизводителей заключат инвестиционные контракты с Россией, согласно которым на территории страны будет осуществляться производство новых моделей машин. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».
Инвестиционные контракты будут подписаны между Минпромторгом и пятью крупнейшими производителями автомобилей, среди которых «Фольксваген Груп Рус», «Джи Эм Автоваз», «Вольво», «ПСМА» и «Автотор». В результате этого в России появятся автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Volkswagen и Volvo. Последний производитель намерен локализовать в стране производство грузовых автомобилей.
Договоренности предполагают производство всех компонентов автомобилей, в том числе двигатель и электронные системы на территории РФ. На новых заводах будут организованы научно-исследовательские и конструкторские бюро.
Проекты, которые были предложены автопроизводителями, позволят российской экономике получить стабильные инвестиции в бюджет.
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Автоновости , Volvo , Chevrolet , Chevrolet Niva , Volkswagen , Минпромторг , Автоваз
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