Пять зарубежных автопроизводителей заключат инвестиционные контракты с Россией, согласно которым на территории страны будет осуществляться производство новых моделей машин. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».
Инвестиционные контракты будут подписаны между Минпромторгом и пятью крупнейшими производителями автомобилей, среди которых «Фольксваген Груп Рус», «Джи Эм Автоваз», «Вольво», «ПСМА» и «Автотор». В результате этого в России появятся автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Volkswagen и Volvo. Последний производитель намерен локализовать в стране производство грузовых автомобилей.
Договоренности предполагают производство всех компонентов автомобилей, в том числе двигатель и электронные системы на территории РФ. На новых заводах будут организованы научно-исследовательские и конструкторские бюро.
Проекты, которые были предложены автопроизводителями, позволят российской экономике получить стабильные инвестиции в бюджет.