Производство автомобилей Volvo и Chevrolet NIVA наладят в России

Пять зарубежных автопроизводителей заключат инвестиционные контракты с Россией, согласно которым на территории страны будет осуществляться производство новых моделей машин. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».

Инвестиционные контракты будут подписаны между Минпромторгом и пятью крупнейшими производителями автомобилей, среди которых « Фольксваген Груп Рус», «Джи Эм Автоваз », « Вольво », «ПСМА» и «Автотор». В результате этого в России появятся автомобили модельного ряда Chevrolet NIVA, Volkswagen и Volvo. Последний производитель намерен локализовать в стране производство грузовых автомобилей.

Договоренности предполагают производство всех компонентов автомобилей, в том числе двигатель и электронные системы на территории РФ. На новых заводах будут организованы научно-исследовательские и конструкторские бюро.

Проекты, которые были предложены автопроизводителями, позволят российской экономике получить стабильные инвестиции в бюджет.