Как автоинспекторы разводят на деньги «отпускников»

Эксперты издания «Автовзгляд» собрали топ-3 самых распространённых хитростей сотрудников ГИБДД , которые «раскручивают» водителей-отпускников на взятки. Зная подробности «разводов», уверяют опытные водители, можно сэкономить деньги и продолжить отдых без лишних нервов.

Один из самых распространённых способов «развода» выполняется правоохранителями с использованием камеры комплекса автоматической фиксации нарушений: камера устанавливается после небольшого изгиба дороги таким образом, чтобы на экране прибора создавалось впечатление, что все появляющиеся автомобили едут по встречной полосе, при этом на самом деле соблюдая ПДД. Автолюбитель, впервые сталкивающийся с такой ситуацией, оказывается в замешательстве и зачастую не противоречит сотруднику ГИБДД.

Водитель, имеющий видеорегистратор, свою правоту докажет без труда. Однако общения с такими автовладельцами хитрые правоохранители стараются избегать.

Ещё один обман связан с обвинением ничего не подозревающего автолюбителя в управлении авто в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. «Нарушителя» обычно тормозят на трассе подальше от населенного пункта. Водителю предлагают пройти тест на опьянение, при этом подсовывая ему заранее обработанный спиртом мундштук для «продувки» или баночку для сбора мочи с каплями конопляной настойки на дне. В этом случае эксперты советуют фиксировать всё происходящее на камеры мобильных телефонов и ни в коем случае не соглашаться на придорожный тест.

Наконец, на время отпусков под прицел недобросовестных автоинспекторов попадают юридически неграмотные автолюбители. Таких сотрудники ГИБДД, остановив под предлогом совершения незначительного нарушения и проверив по базе штрафов, пытаются убедить, что в этот раз они могут лишиться водительского удостоверения за повторное игнорирование ПДД. Эксперты уверяют, что в этом случае недобросовестные автоинспекторы берут автолюбителя на испуг, поскольку лишение прав грозит только тем, кто повторно превысил скорость более, чем на 60 км/ч, а также за проезд перекрёстка на красный свет светофора и выезд на встречную полосу.