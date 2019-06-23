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Надо ли прогревать двигатель авто летом 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» ответили на вопрос, мучающий тысячи автолюбителей по всему миру, нужно ли летом прогревать двигатель автомобиля. Оказалось, что ответ лежит на поверхности.
По данным издания, инструкции по эксплуатации авто намеренно не сказано о том, нужно ли дать мотору в теплое время года время поработать на холостом ходу, поскольку это сразу вызовет «претензии со стороны различных экологических организаций» из— за того, что в момент прогрева в атмосферу «вылетает повышенное количество вредных веществ». Поэтому нехитрую манипуляцию отрицают производители автомобилей.
Однако автоэксперты настаивают, что прогрев двигателя для нормального функционирования машины необходим. Рабочая температура мотора составляет 90 градусов, при этом системой силового агрегата она достигается неравномерно: сначала прогреваются камеры сгорания, затем охлаждающая жидкость, потом масло двигателя и, наконец, каталитический нейтрализатор. Поэтому, уверяют эксперты, для того, чтобы продлить срок службы мотора, необходимо дать ему возможность несколько минут поработать на холостом ходу.
Также опытные водители не рекомендуют сразу после старта слишком нагружать двигатель: резко газовать и ехать на повышенных оборотах. Плавный ход, по словам экспертов, залог долгой жизни мотора.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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