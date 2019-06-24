Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля 

РИА Новости + ещё 11 4 часа назад
Фото: © Fotolia / rades
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Алексей Дидиенко, Юрий Напсо.
"Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей", — говорится в пояснительной записке.
Авторы указывают, что тонирование стекол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
При этом, по мнению депутатов, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.
"Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы", — говорится в документе.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
Комментарии18
Автоновости , ДТП , Тест-драйвы , Игорь Лебедев , Андрей Свинцов , Юрий Напсо , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Надо ли прогревать двигатель авто летом
Девушка-водитель ВАЗ наехала на подростков
Российский майор пробуксовал на своем обидчике1
Пять человек пострадали в ДТП в Крыму1
Названы автомарки с самыми преданными фанатами2
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение