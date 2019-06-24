В РФ захотели отменить один из штрафов

Депутаты Государственной думы на законодательном уровне предложили отменить денежные взыскания за тонировку передних стёкол автомобиля с нарушением стандартов светопропускания, сообщает РИА Новости. Парламентарии уверены, что затемнённые окна в машине — нормальная общемировая практика, которая делает езду на авто комфортной и безопасной.

По мнению депутатов, тонирование стёкол, принятое во многих странах по всему миру, позволяет ездить на авто не только с большим комфортом, но также и с повышенным уровнем безопасности, поскольку затемнённые стёкла защищают водителя от солнечных бликов и ослепляющего света фар встречного автомобиля. Также парламентарии отмечают, что ни один владелец авто, затонированного согласно требованиям ГОСТа, не застрахован от штрафа из-за некорректной работы полицейских приборов: аппараты для замеров светопропускания подвержены влиянию окружающей температуры воздуха, давления, влажности, в результате чего искажаются конечные данные. Кроме того взысканию подвержены владельцы абсолютно новых автомобилей, в которых затемнение стёкол предусмотрено производителем.

«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», — приводит издание слова авторов инициативы.