Депутаты Государственной думы на законодательном уровне предложили отменить денежные взыскания за тонировку передних стёкол автомобиля с нарушением стандартов светопропускания, сообщает РИА Новости. Парламентарии уверены, что затемнённые окна в машине — нормальная общемировая практика, которая делает езду на авто комфортной и безопасной.
С инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР: Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Алексей Диденко и Юрий Напсо. Они внесли на рассмотрение членов нижней палаты парламента проект, согласно которому следует отменить одну из частей статьи в административном кодексе, где описывается наказание за «управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента».
По мнению депутатов, тонирование стёкол, принятое во многих странах по всему миру, позволяет ездить на авто не только с большим комфортом, но также и с повышенным уровнем безопасности, поскольку затемнённые стёкла защищают водителя от солнечных бликов и ослепляющего света фар встречного автомобиля. Также парламентарии отмечают, что ни один владелец авто, затонированного согласно требованиям ГОСТа, не застрахован от штрафа из-за некорректной работы полицейских приборов: аппараты для замеров светопропускания подвержены влиянию окружающей температуры воздуха, давления, влажности, в результате чего искажаются конечные данные. Кроме того взысканию подвержены владельцы абсолютно новых автомобилей, в которых затемнение стёкол предусмотрено производителем.
«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», — приводит издание слова авторов инициативы.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в МВД письмо с предложением полностью запретить затемнение стёкол в автомобилях в целях повышения уровня антитеррористической безопасности. Парламентарий заявил, что затемненные стекла могут быть маскировкой для злоумышленника, скрывать его лицо или установленное в автомобиле взрывное устройство. При этом депутат подчеркнул, что опыт тотального запрета успешно используется в ряде регионов Северного Кавказа. Петров также отметил, что ограничения не должны касаться автомобилей полиции и спецслужб.