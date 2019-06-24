За утрату товарной стоимости авто заплатят страховщики

ЦБ России подготовил проект реформы Единой методики определения расходов на восстановительный ремонт автомобилей по полису обязательного автострахования. В методику оценки ущерба впервые введены коэффициенты компенсации за утрату товарной стоимости автомобиля, побывавшего в аварии. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, ранее владельцы автомобилей редко получали выплаты по ОСАГО за утрату товарной стоимости (УТС), несмотря на то, что перекраска машины после ДТП приводила к серьезным потерям в ее стоимости. При этом еще в 2015 году пленум Верховного суда предписал возмещать подобный ущерб по полисам ОСАГО.

«Действующая в настоящее время единая методика не содержит порядка определения УТС, поэтому при необходимости применяются иные существующие методики и рекомендации. Проект Банка России предусматривает нормы определения величины утраты товарной стоимости», — цитирует представителя пресс-службы издание.

Согласно проекту поправок, с которым ознакомилась газета, компенсация за УТС по ОСАГО будет начислена в случае ремонта кузова, замены его элементов, в том числе пластиковых частей, полной или частичной окраски наружных поверхностей кузова, а также при разборке салона, вызвавшей нарушение заводского окрашивания. При этом не стоит рассчитывать на компенсацию из-за утраты товарной стоимости, если машина используется более пяти лет или эксплуатируется как такси более 2,5 лет. По данным газеты, не получат выплаты и владельцы грузовиков старше трех лет, автобусов, которые эксплуатируются три года. При замене кузова также не стоит рассчитывать на компенсацию, если на момент повреждения имелась коррозия или сколы.

Еще одним нововведением, которое Центробанк намерен предложить в проекте реформы, станет появление отдельных справочников по ценам запчастей для каждого региона, которые будут обновляться не раз в полгода, как сейчас, а раз в квартал.

Эксперты в комментариях газете высказали мнение, что нововведения помогут при решении споров страховщиков и автовладельцев, однако повысят стоимость ОСАГО.

«Применение нормы, безусловно, увеличит количество требований потерпевших о возмещении УТС, снизит количество споров между страховщиками и потерпевшими по этой позиции, это, конечно же, в пользу потребителей страховых услуг. Однако сейчас сложно сказать, как возрастут выплаты по ОСАГО вследствие этого, какие тарифы по ОСАГО будут устанавливать страховщики, чтобы компенсировать неизбежный рост общих объемов выплат из-за увеличения выплат по УТС», — заявили в Российском союзе автостраховщиков.

При этом страховщики подчеркнули, что у них есть ряд претензий из-за нового порядка формирования цен в справочниках. В частности, их не устраивает, что из проекта Единой методики будет исключено проведение регионального мониторинга цен, а стоимость запчастей в интернет-магазинах, по их мнению, чрезмерно завышена.