В России анонсирован обновленный Volkswagen Passat

Рестайлинговый седан Volkswagen Passat появится в России до конца 2019 года. Сначала на рынок выйдет версия с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. Модификацию с "атмосферником" объемом 1,4 л (150 л.с.) привезут зимой 2020-го, а 2-литровый турбодизель — весной того же года, сообщает издание Motor.

Отмечается, что концерн пока не планирует привозить в Россию рестайлинговые Passat с пакетом R Line и вседорожный универсал Alltrack.

"Рестайлинговая модель " Passat дебютировала в феврале 2019 года с видоизмененными бамперами, светодиодными матричными фарами, освеженными задними фонарями, усовершенствованным полуавтономным автопилотом IQ Drive, способным рулить на скоростях до 210 км/ч.

В салоне появилась более компактная цифровая приборная панель, диагональ которой уменьшилась с 12,3 до 11,7 дюйма.

Цены рестайлингового Passat в России Volkswagen обещает раскрыть ближе к старту продаж, как и информацию о комплектациях.