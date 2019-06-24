Представлен Audi SQ8, самый дорогой кроссовер марки

Компания Audi представила новый кроссовер SQ8, «заряженную» версию модели Audi Q8.

Самая мощная версия эффектного кроссовера Audi Q8, вышедшего на рынок в конце прошлого года, развивает 340 л. с. А у версии Audi SQ8, которая дополнит модельный ряд марки осенью этого года, под капотом — уже 435 «лошадей».

Новый паркетник отличается от обычного «ку-восьмого» внешним обвесом и декором салона, но такое оформление предлагается и для стандартного кроссовера в качестве опции. Отличительной особенностью можно считать лишь оригинальные колёсные диски диаметром 21 или 22 дюйма.

На Audi SQ8 установили тот же силовой агрегат, который предлагается для модели Audi SQ7 . Дизельный 435-сильный двигатель V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и позволяет машине разогнаться до сотни за 4,8 секунды.

В базовой комплектации кроссовера — пневмоподвеска и постоянный полный привод, а за доплату покупателям предложат полноуправляемое шасси с подруливающими задними колёсами и углерод-керамические тормоза.

Продажи Audi SQ8 в Европе начнутся осенью этого года. Цена новинки, по предварительной информации, превысит 100 тысяч евро — это будет самый дорогой кроссовер марки. В России SQ8, как и модель SQ7, скорее всего, не появится.