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Представлен Audi SQ8, самый дорогой кроссовер марки 

Wroom.ru 5 часов назад
Фото: Audi
Компания Audi представила новый кроссовер SQ8, «заряженную» версию модели Audi Q8.
Самая мощная версия эффектного кроссовера Audi Q8, вышедшего на рынок в конце прошлого года, развивает 340 л. с. А у версии Audi SQ8, которая дополнит модельный ряд марки осенью этого года, под капотом — уже 435 «лошадей».
Новый паркетник отличается от обычного «ку-восьмого» внешним обвесом и декором салона, но такое оформление предлагается и для стандартного кроссовера в качестве опции. Отличительной особенностью можно считать лишь оригинальные колёсные диски диаметром 21 или 22 дюйма.
На Audi SQ8 установили тот же силовой агрегат, который предлагается для модели Audi SQ7. Дизельный 435-сильный двигатель V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и позволяет машине разогнаться до сотни за 4,8 секунды.
В базовой комплектации кроссовера — пневмоподвеска и постоянный полный привод, а за доплату покупателям предложат полноуправляемое шасси с подруливающими задними колёсами и углерод-керамические тормоза.
Продажи Audi SQ8 в Европе начнутся осенью этого года. Цена новинки, по предварительной информации, превысит 100 тысяч евро — это будет самый дорогой кроссовер марки. В России SQ8, как и модель SQ7, скорее всего, не появится.
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Автоновости , Audi SQ7 , Audi
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