Citroen — «Кактусу»: «Я тебя породил, я же и убью»

Не прошло и пары лет с момента, когда французы сняли с производства хэтчбек C4, оставив на роли своего представителя в этом сегменте "приподнятый" С4 Cactus. А теперь и ему пришло время уйти в историю, причем преемника ему до сих пор не определили.

О том, что Citroen собирается отказаться от производства "Кактуса", изданию Top Gear заявил руководитель этого проекта Ксавье Пежо . По его словам, задачей С4 Cactus была демонстрация основных ценностей марки — смелых инноваций и особого отношения к автомобилям. При этом в ходе планового рестайлинга в 2017 году вседорожник стал куда спокойнее внешне, хотя и обзавелся рядом технических инноваций: Пежо назвал этот процесс "увеличением вовлеченности".

Судя по всему, покупатели инновационность Citroen не оценили, и в компании принято решение более "не колоться и не плакать", а отказаться от производства "Кактуса". Впрочем, полностью покидать сегмент фирма не планирует, так как Citroen собирается разработать на замену С4 Cactus нечто иное. При этом название имеет некоторые шансы сохранить присутствие в линейке "двух шевронов", хотя, по слухам, французы уже придумали какое-то новое слово.

Ранее сообщалось, что Citroen собирается представить некую новинку уже к 2020 году, но до сих пор неизвестно, в каком именно классе и сегменте она должна сыграть. Вполне возможно, речь идет о разработке некоего совершенно нового компактного кроссовера, хотя французы могут снова построить типичный хэтчбек С-класса для конкуренции с VW Golf и Ford Focus . При этом его с весьма высокой долей вероятности снабдят оригинальным дизайном кузова и фирменной разработкой Progressive Hydraulic Cushions — подвеской с гидроэлементами в амортизаторах, которые делают ездовой процесс более комфортным.

В России С-сегмент марка "закрывает" при помощи седана C4, который выпускают в Калуге и продают по цене от 1 049 000 рублей за версию со 115-сильным мотором и 5-ступенчатой МКПП.