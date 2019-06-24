Жириновский предложил отменить платные парковки и эвакуаторы

«Человек приехал домой — почему он должен платить деньги?» — задался вопросом лидер ЛДПР.

По его мнению, платной парковка должна остаться внутри Садового кольца, а в спальных районах — лишь у торгово-развлекательных центров. Также Жириновский выразил уверенность, что автомобили-нарушители правил парковки следует перестать эвакуировать, ограничиваясь выписыванием штрафа.

Вопрос реализации этих предложений политик пообещал поднять в Мосгордуме , если представители ЛДПР попадут туда по результатам выборов.

Кроме того, в Мосгордуме либерал-демократы, по словам их лидера, поднимут вопросы запрета любого строительства в центре столицы, переноса всех торговых центров оттуда в Новую Москву, а также переезда Госдумы в Хорошево-Мневники.