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Жириновский предложил отменить платные парковки и эвакуаторы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парковка на окраинах Москвы должна быть бесплатной, заявил «Эху Москвы» Владимир Жириновский.
«Человек приехал домой — почему он должен платить деньги?» — задался вопросом лидер ЛДПР.
По его мнению, платной парковка должна остаться внутри Садового кольца, а в спальных районах — лишь у торгово-развлекательных центров. Также Жириновский выразил уверенность, что автомобили-нарушители правил парковки следует перестать эвакуировать, ограничиваясь выписыванием штрафа.
Вопрос реализации этих предложений политик пообещал поднять в Мосгордуме, если представители ЛДПР попадут туда по результатам выборов.
Кроме того, в Мосгордуме либерал-демократы, по словам их лидера, поднимут вопросы запрета любого строительства в центре столицы, переноса всех торговых центров оттуда в Новую Москву, а также переезда Госдумы в Хорошево-Мневники.
«Сюда (на Охотный Ряд. — Прим. ред.) каждый день приезжает четыре тысячи сотрудников и депутатов. Зачем?» — задался вопросом Жириновский.
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Автоновости , Владимир Жириновский , Мосгордума , Госдума , ЛДПР , Эхо Москвы
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