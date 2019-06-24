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Раскрыты последние секреты нового кроссовера Kia Seltos 

Автоновости дня + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на то, что новый кроссовер KIA Seltos уже представлен, некоторые детали о нем скрывались до сих пор. В частности, неизвестными оставались габариты и характеристики моторов для некоторых двигателей. Их, собственно, и раскрыло индийское подразделение журнала Autocar в свежем материале.
Как и предполагалось, Seltos оказался чуть крупнее Hyundai Creta, превзойдя его по всем параметрам, кроме высоты: 4315 мм (+45 мм) в длину, 1800 мм (+20 мм) в ширину и 1620 мм (-45 мм) в высоту при колесной базе 2610 мм (+10 мм). Клиренс у них одинаковый — 190 мм. Объем багажника новинки, который тоже был засекречен, составляет 433 литра — почти на 30 литров больше, чем у «Креты».
В Индии Kia Seltos станет предложен с 1.5-литровым бензиновым движком мощностью 115 л.с. (144 Нм), дизелем CRDi подобной мощности и объёма (момент, конечно, более — 250 Нм) и турбованным 1.4 T-GDI, отдача которого оформляет 140 л.с. (242 Нм).
Все они имеют все шансы быть заказаны в паре с 5-скоростной «ручкой». Двухпедальные версии также есть: для 115-сильного дизеля учтен 6-скоростной «автомат», для 115-сильного бензинового мотора — 7-скоростная механизированная коробка с 2-мя сцеплениями, для турбованного движка — вариатор.
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