Ford представил кроссовер Puma

В Германии состоялась премьера новой модели Ford Puma . Она представляет собой компактный кроссовер с самым вместительным в классе багажником и широким набором доступного оборудования.

Дизайн новинки в самой компании описывают как «внедорожный», однако на деле Puma больше напоминает приподнятый хэтчбек в стиле Lada XRay. Точных габаритов в Ford пока не приводят, известно только, что размеры «Пумы» схожи с Fiesta.

Новинка ориентирована на европейский рынок, где автомобиль предложат с гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором (BISG), который при разгоне дает дополнительно около 20 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехцилиндровым бензиновым мотором EcoBoost объемом 1,0 литр. Такая установка будет доступна в двух вариантах форсировки: 125 либо 155 лошадиных сил. Трансмиссия — шестиступенчатая «механика». Позже на рынке появится дизельная модификация и вариант с «роботом».

В Ford неоднократно заявляли о том, что Puma получила рекордный для своего класса багажник объемом 456 под полкой. Багажную дверь можно открыть без помощи рук.

В оснащение Puma войдет система Co-Pilot360, способная распознавать дорожные знаки и разметку, а также предупреждать о столкновении при движении задним ходом и помогать припарковать автомобиль. «Пуме» также положен адаптивный круиз-контроль, система автоматического переключения света и даже кресла с функцией массажа.

Помимо этого, в список оборудования входит цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и аудиосистема Bang&Olufsen с сабвуфером и десятью динамиками.

У европейских дилеров модель появится до конца этого года, а до России новинка уже точно не доберется. Ранее Ford принял решение о прекращении продаж всех легковых автомобилей в стране и закрыл три российских завода.

Источник: пресс-служба Ford