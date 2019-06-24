В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Припомним, -3111 — это относящаяся к концу 90-х годов попытка ГАЗа отпустить свежее поколение «Волги». Автомат опиралась на модернизированное шасси -3110 с зависимой рессорной задней подвеской, но имела всецело свежий кузов. Внешний вид -3111 выделялся «упругими» формами и множеством блестящих стилистических подробностей. Дизайн отсылал к культовым газовским моделям 50-х — 21-й «Волге» и ЗИМу. В 2000—2002 гг. ГАЗ собрал чуток больше 400 «одиннадцатых», спрос на машины был невысоким по причине высочайшей стоимости ($16-18 тысяч), это и предназначило ее судьбу. Львиную долю ГАЗ-3111 оборудовали моторами ЗМЗ, но кое-какие авто возымели рядные «четверки» и V-образные «восьмерки» изготовления Тойота

Выставленный на перепродажу в Новосибирске экземпляр — довольно занимательный. Он с завода обустроен 2,7-литровым бензиновым мотором Тойота 3RZ-FE мощностью 146 л.с. и тойотовским «автоматом».

Как нам поведал обладатель и в одно и тоже время торговец автомашины, с 2001 по 2011 год данной «Волгой» обладал гараж администрации Новосибирской области. Автомобиль в качестве казенного временами воспользовался Виктор Толоконский , в прошлом, губернатором ареала с 2000 по 2010 гг.

Впоследствии списания из служебного гаража машину выкупил сегодняшний обладатель — телесное личность. Автомашиной с 2011 года не использовали — он в законсервированном облике сберегался в скрытом гараже.

Автомобиль располагается в довольно неплохом состоянии — пробег за 18 лет составил всего 84 000 км. Торговец заявляет, собственно что на кузове до сих времен нет очагов коррозии, еще нет задач по агрегатной части и шасси.

Иная небезынтересная индивидуальность «Волги» из Новосибирска — роскошная комплектация. Тут с завода кожаный салон и климат-контроль, еще есть электростеклоподъемники, гидроусилитель руля и легкосплавные диски.

Исключительно гигантская неувязка с ГАЗ-3111 в данный момент — запасные части. В данной модели довольно гигантская толика уникальных компонент, которые в наши деньки не сыщешь деньком с пламенем. Тем более дороги кузовные панели. К данному экземпляру торговец, увы, не прилагает практически никаких вспомогательных частей — продается лишь только автомашину и 2 набора резины к нему.

Стоимость — 699 000 руб… Маленький торг уместен.