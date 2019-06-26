Водителей будут лишать прав за «грязь» 

Умышленное закрытие автомобильного номера теперь может обернуться лишением водительских прав. Такое решение, как сообщает «Коммерсант», принял Верховный суд России.
По итогам заседания пленума ВС 25 июня судьи приняли постановление, в котором разъяснили нижестоящим судам, как применять 12-ю статью Кодекса об административных правонарушениях «Административные правонарушения в области дорожного движения».
Среди прочего высший судебный орган РФ разъяснил применение статьи 12.2 «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».
Нынешняя редакция этой статьи КоАП подразумевает предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей за управление автомобилем с нечитаемыми номерами.
Согласно разъяснению ВС, с момента публикации постановления за намеренное закрытие номера снегом, грязью, листом бумаги и тому подобным суды могут штрафовать водителей на сумму до пяти тысяч либо лишать прав. Штраф за неумышленное закрытие госзнака останется 500-рублевым.