Водителей с грязными номерами будут лишать прав

Пленум Верховного суда принял постановление, разъяющее другим судам порядок реализации 12-й главы КоАП, которая содержит перечень санкций за нарушения ПДД. Об этом сообщает "Российская газета".

В документе содержится информация о том, что прав не будут лишать за установку нештатных газоразрядных (ксеоновых) ламп, максимальным наказанием станет штраф 500 рублей.

Также в нем прописано, что за умышленно загрязненный автономер и за закрытие госзнака листом бумаги судом может быть назначен штраф в размере пять тысяч рублей или даже лишение прав. Под этот перечень попадает и искажение номерных знаков с помощью подкрашивания букв.

Если номер автомобиля был нечитаем из-за покрытия грязью или снегом во время движения по дороге, то будет применен 500-рублевый штраф.