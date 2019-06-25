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Водителей с грязными номерами будут лишать прав 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
Пленум Верховного суда принял постановление, разъяющее другим судам порядок реализации 12-й главы КоАП, которая содержит перечень санкций за нарушения ПДД. Об этом сообщает "Российская газета".
В документе содержится информация о том, что прав не будут лишать за установку нештатных газоразрядных (ксеоновых) ламп, максимальным наказанием станет штраф 500 рублей.
Также в нем прописано, что за умышленно загрязненный автономер и за закрытие госзнака листом бумаги судом может быть назначен штраф в размере пять тысяч рублей или даже лишение прав. Под этот перечень попадает и искажение номерных знаков с помощью подкрашивания букв.
Если номер автомобиля был нечитаем из-за покрытия грязью или снегом во время движения по дороге, то будет применен 500-рублевый штраф.
Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля.
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