Эксперты рассказали, какие машины меньше ломаются

Меньше всего проблем, согласно ежегодному рейтингу надежности новых автомобилей американской маркетинговой компании J. D. Power and Associates, возникает с корейскими машинами, при этом слабо выступили традиционные лидеры — Toyota Lexus . Об этом сообщают сегодня «Известия».

По данным газеты, рейтинг машин был составлен компаниией J. D. Power and Associates на основе опроса 76,3 тысячи американских автовладельцев. При этом участие в опросе принимали только хозяева новых автомобилей со сроком владения не более года. Их попросили рассказать о поломках, случившихся в первые 90 дней эксплуатации. Победителей разделили на два списка: марки и модели, подсчитав количество поломок на 100 машин.

На вершине списка у американских автолюбителей оказались южнокорейские марки: Genesis (63 поломки на 100 машин), Kia (70), Hyundai (71). Далее в рейтинге надежности по версии J. D. Power and Associates идут американцы: Ford (83), Lincoln (84), Chevrolet (85). Замыкают десятку лучших Nissan (86), Dodge (90), а также тандем Lexus и Toyota (90 поломок на 100 автомобилей). При этом традиционный лидер рейтингов надежности Honda показал 98 поломок на 100 машин и оказался в середине списка.

При этом российские эксперты, комментируя изданию итоги рейтинга, напомнили о разнице в условиях эксплуатации машин в США и России, призвав не ориентироваться при выборе средства передвижения только на американские исследования.

«В США очень качественный бензин и по большей части великолепные дороги, соответственно, выпадает большой круг проблем с топливной аппаратурой, моторами и шасси. В России же, наоборот, это наиболее частые причины поломок автомобилей, поскольку дороги находятся в перманентно плохом состоянии, а если говорить про регионы, то это же касается и бензинов. Из моего опыта эксплуатации корейских автомобилей могу сказать, что, например, подвеска и система полного привода в плане надежности — далеко не самое их сильное место», — пояснил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

При этом он высказал мнение, что в надежность дешевых массовых «народных» седанов, «вкладываются» все автопроизводители, так как громкие проблемы с ними мгновенно пошатнут имидж всей марки в целом.

«Сейчас выбор надежного автомобиля не столько зависит от конкретной марки, сколько от определенного набора потребительских свойств. Я бы посоветовала ориентироваться на простые проверенные решения, такие как атмосферный мотор и автоматическая трансмиссия с классическим гидротрансформатором. Хотя, как показывает практика, даже эти решения не всегда гарантируют 100-процентную надежность автомобиля», — поделилась с изданием своим опытом Елена Лисовская, автор проекта «Лиса Рулит».