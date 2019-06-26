Эксперты рассказали, какие машины меньше ломаются 

Меньше всего проблем, согласно ежегодному рейтингу надежности новых автомобилей американской маркетинговой компании J. D. Power and Associates, возникает с корейскими машинами, при этом слабо выступили традиционные лидеры — Toyota и Lexus. Об этом сообщают сегодня «Известия».
По данным газеты, рейтинг машин был составлен компаниией J. D. Power and Associates на основе опроса 76,3 тысячи американских автовладельцев. При этом участие в опросе принимали только хозяева новых автомобилей со сроком владения не более года. Их попросили рассказать о поломках, случившихся в первые 90 дней эксплуатации. Победителей разделили на два списка: марки и модели, подсчитав количество поломок на 100 машин.
На вершине списка у американских автолюбителей оказались южнокорейские марки: Genesis (63 поломки на 100 машин), Kia (70), Hyundai (71). Далее в рейтинге надежности по версии J. D. Power and Associates идут американцы: Ford (83), Lincoln (84), Chevrolet (85). Замыкают десятку лучших Nissan (86), Dodge (90), а также тандем Lexus и Toyota (90 поломок на 100 автомобилей). При этом традиционный лидер рейтингов надежности Honda показал 98 поломок на 100 машин и оказался в середине списка.
Среди аутсайдеров — Mini (107 баллов) и Acura (110 баллов). Владельцы машин Chrysler, Subaru, Volkswagen рассказали о 113 поломках на сотню машин. Шведская компания Volvo неожиданно показала 114 баллов. На самом дне рейтинга по поломкам не самые дешевые машины компаний Alfa Romeo (118), Mitsubishi (121), Land Rover (123) и Jaguar (130).
При этом лучшим среди моделей машин, показавших наименьшее число поломок, оказалось купе Porsche 911, несмотря на то, что сама немецкая компания получила всего 96 баллов в рейтинге. Самыми надежными «маленькими автомобилями» стали Kia Rio, седан Hyundai Accent (Solaris), а также Nissan Versa. В премиум сегменте американские автолюбители назвали лидером купе BMW 2-Series. В сегменте C-класс победили Kia Forte, Hyundai Elantra и Toyota Corolla. Лучшими компактными автомобилями рейтинга стали Mini Cooper и Hyundai Veloster.
В сегменте кроссоверов и внедорожников звание самых надежных (из тех, что представлены в России) заработали Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda CR-V, BMW X4, Mercedes-Benz GLC, Hyundai Santa Fe, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Nissan Murano, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE, Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade.
При этом российские эксперты, комментируя изданию итоги рейтинга, напомнили о разнице в условиях эксплуатации машин в США и России, призвав не ориентироваться при выборе средства передвижения только на американские исследования.
«В США очень качественный бензин и по большей части великолепные дороги, соответственно, выпадает большой круг проблем с топливной аппаратурой, моторами и шасси. В России же, наоборот, это наиболее частые причины поломок автомобилей, поскольку дороги находятся в перманентно плохом состоянии, а если говорить про регионы, то это же касается и бензинов. Из моего опыта эксплуатации корейских автомобилей могу сказать, что, например, подвеска и система полного привода в плане надежности — далеко не самое их сильное место», — пояснил автомобильный эксперт Сергей Ифанов.
При этом он высказал мнение, что в надежность дешевых массовых «народных» седанов, «вкладываются» все автопроизводители, так как громкие проблемы с ними мгновенно пошатнут имидж всей марки в целом.
«Сейчас выбор надежного автомобиля не столько зависит от конкретной марки, сколько от определенного набора потребительских свойств. Я бы посоветовала ориентироваться на простые проверенные решения, такие как атмосферный мотор и автоматическая трансмиссия с классическим гидротрансформатором. Хотя, как показывает практика, даже эти решения не всегда гарантируют 100-процентную надежность автомобиля», — поделилась с изданием своим опытом Елена Лисовская, автор проекта «Лиса Рулит».
Ранее специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО. По данным страховщиков, «дорогими» стали модели российского ГАЗ. На втором месте оказались автомобили ВАЗ. Замыкает тройку лидеров продукция марки Datsun. Страховые выплаты по этим машинам составили большую сумму, чем сборы с их владельцев.