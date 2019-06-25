Накажут за пробку: москвичи пожаловались на необоснованные штрафы

Эксперты издания Autonews.ru привели несколько примеров, как в Москве ошибаются новые комплексы фото— и видеофиксации дорожных нарушений «Стрит Фалькон», что привело к всплеску необоснованных штрафов. Юристы уверяют, что взыскание можно оспорить, но для этого водителям необходимо постоянно записывать свой путь на видеорегистратор.

По данным издания, камеры нового типа «Стрит Фалькон», принятые на вооружение столичными автоинспекторами, выглядят как уличные фонари и призваны фиксировать нарушения остановки и стоянки. После нововведения московские водители пожаловались на увеличенное количество выписанных штрафов, часть из которых, по их словам, не обоснована фактическим нарушением ПДД: взыскания назначаются вследствие технических ошибок и невнимательности должностных лиц.

В качестве примера авторы статьи приводят случай, произошедший на Южнопортовой улице, где водитель, застряв в очереди на платную парковку, получил штраф в 3000 рублей за нарушение правил стоянки. На снимках с камер видно, что автолюбитель стоит в пробке, при этом отмечается, что фото сделано с интервалом в 20 секунд.

«Написал жалобу в Московскую автодорожную инспекцию (МАДИ) с просьбой отменить постановление. Но мне отказали», — приводит издание слова оштрафованного автолюбителя.

Водитель отметил, что с доводами о его нахождении в пробке в МАДИ не согласились, в результате водитель отправился в суд.

Ещё один автолюбитель был оштрафован с помощью «Стрит Фалькон» за стоянку на бесплатном парковочном месте, которую комплекс посчитал «неоплаченной». «Нарушение» произошло 17 июня, когда Citroen столичного водителя был зафиксирован на стоянке в Малом Трехсвятительском переулке. По словам автовладельца, он занял одно из трёх бесплатных мест на парковке. Камера сочла, что было совершено нарушение правил стоянки.

«Из всех доказательств я получил только три одинаковые фотографии низкого качества с одного ракурса, где видно только обратную сторону знака разрешенной парковки», — заявил водитель.

По его словам, он написал жалобу в прокуратуру Москвы, в результате постановление о наложении штрафа было отменено.

Наконец, комплексы фото— и видеофиксации выписывают штрафы за непропуск пешеходов, однако не всегда обоснованно. По словам ещё одного возмущённого столичного автолюбителя, его машина никак не мешала пройти человеку по «зебре», однако он всё равно был оштрафован.

Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин заявил, что ошибки в таких ситуациях случаются, но в целом комплексы способны принимать решения даже в спорных случаях.

«Например, если автомобиль уже едет по зебре, а пешеход стоит у края дороги и внезапно решает выйти на переход, вменить нарушение автомобилисту нельзя», — отметил эксперт.

Впрочем, юристы настаивают, каждое необоснованное наложение штрафа автомобилист способен оспорить в суде. Для этого владельцу необходимо приложить к заявлению неоспоримые доказательства того, что он действовал строго в рамках правил дорожного движение. Лучший способ — сохранять записи с видеорегистраторов. В ином случае можно запросить видео с камер наблюдения.