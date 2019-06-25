Объявлены цены в России на новый Mercedes GLS

В апреле самый большой SUV Mercedes-Benz предстал перед публикой в третьем поколении. Теперь GLS от переднего бампера и до средних стоек кузова является копией более компактного GLE и только удлиненная корма в профиль выдает флагмана.

Мощный GLS 580 с «восьмеркой» битурбо мощностью 489 л.с. пока в Россию поставляться не будет. Выбор ограничен двумя версиями — GLS 400 d (2,9 литра и 330 л.с.) и GLS 450 (3,0 литра и 367 л.с.). Обе модификации оснащаются 9-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Matic+. Цены — от 6 900 000 и от 7 100 000 рублей соответственно.

В перечне стандартных опций, среди прочего, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, обогрев сидений всех трех рядов, камера заднего вида и 21-дюймовые колеса. Автомобили российской сборки станут продавать в фиксированных комплектациях. Топовая версия First Class с массажем и продвинутой пневматической подвеской станет поставляться из США.