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Объявлены цены в России на новый Mercedes GLS 

CarClub + ещё 1 4 часа назад
Фото: Mercedes-Benz
В апреле самый большой SUV Mercedes-Benz предстал перед публикой в третьем поколении. Теперь GLS от переднего бампера и до средних стоек кузова является копией более компактного GLE и только удлиненная корма в профиль выдает флагмана.
Мощный GLS 580 с «восьмеркой» битурбо мощностью 489 л.с. пока в Россию поставляться не будет. Выбор ограничен двумя версиями — GLS 400 d (2,9 литра и 330 л.с.) и GLS 450 (3,0 литра и 367 л.с.). Обе модификации оснащаются 9-ступенчатым автоматом и полным приводом 4Matic+. Цены — от 6 900 000 и от 7 100 000 рублей соответственно.
В перечне стандартных опций, среди прочего, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, обогрев сидений всех трех рядов, камера заднего вида и 21-дюймовые колеса. Автомобили российской сборки станут продавать в фиксированных комплектациях. Топовая версия First Class с массажем и продвинутой пневматической подвеской станет поставляться из США.
Для сравнения: BMW X7 стоит у нас от 5 930 000 рублей.
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