Комментируя предложение ввести конфискацию автомобилей у водителей, пойманных в нетрезвом виде, замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что у него пока нет представления о правовом механизме подобной процедуры.
"Человек ведь может машину и в аренду взять, " — подчеркнул чиновник.
"Нужно же учесть много моментов, соотношение административного и гражданского права. Насколько мне известно, правового механизма такого нет. Но это мое частное мнение", — добавил он.
Ранее министерство обратилось в правительство с предложением ввести конфискацию машин за пьяную езду. По данным МВД, почти каждая десятая авария происходит по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения — количество таких происшествий с прошлого года выросло на 1,3%. При этом виновники подобных ДТП нередко повторно попадаются за управлением в нетрезвом виде.
На прошлой неделе сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за "пьяные" аварии. Согласно закону, новый срок лишения свободы при причинении тяжкого вреда здоровью пострадавшим увеличен до 7 лет, а за ДТП с двумя погибшими и более виновнику аварии теперь грозит до 15 лет.