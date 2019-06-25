В МВД ответили на идею отнимать автомобили у пьяных

Комментируя предложение ввести конфискацию автомобилей у водителей, пойманных в нетрезвом виде, замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что у него пока нет представления о правовом механизме подобной процедуры.

"Человек ведь может машину и в аренду взять, " — подчеркнул чиновник.

"Нужно же учесть много моментов, соотношение административного и гражданского права. Насколько мне известно, правового механизма такого нет. Но это мое частное мнение", — добавил он.

Ранее министерство обратилось в правительство с предложением ввести конфискацию машин за пьяную езду. По данным МВД, почти каждая десятая авария происходит по вине водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения — количество таких происшествий с прошлого года выросло на 1,3%. При этом виновники подобных ДТП нередко повторно попадаются за управлением в нетрезвом виде.