Названы самые опасные электронные помощники автомобилистов

Специалисты Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) обнародовали тип современных комплексов помощи водителям, которые вводят автомобилистов в заблуждение и могут спровоцировать аварию, сообщает CarsWeek.ru. Оказалось, что автовладельцы до сих пор не могут разобраться с автопилотом

По словам исследователей, наибольшую опасность представляет автономная система управления машиной, установленная в автомобилях Tesla . Почти половина респондентов, поучаствовавших в опросе, выразила уверенность, что электронный помощник берёт полностью управление на себя, поэтому позволяет заняться водителю своими делами и не следить за дорогой. 6% водителей и вовсе выразили уверенность, что автопилот позволяет человеку спать в дороге. Заявления автомобилистов вызывают беспокойство разработчиков системы Tesla Autopilot, которая обязывает водителей всегда держать руки на руле и не отвлекаться от происходящего на проезжей части, поскольку электроника «ещё не стала до кона полноценным автопилотом».

Также аварийную ситуацию на дороге могут спровоцировать владельцы Mercedes-Benz E-класса последнего поколения, оборудованных функцией Drive Pilot с адаптивным круиз-контролем, который способен подстраивать скорость авто к движению потока. Водители, включившие электронного помощника, могут расслабиться на прямом участке дороги, однако стоит машине выполнить поворот, дальнейшее управление авто вызывает у человека затруднения.

Эксперты, изучив результаты исследования, пришли к выводу, что производителям не следует вводить потребителя в заблуждение названием электронной системы помощи, вызывая у него ложные ожидания. Кроме того, по мнению специалистов, автомобилистам необходимо максимально тщательно изучать возможности своего автомобиля и прежде, чем включать электронную систему на оживлённой трассе, протестировать её на более безопасном участке дороги.