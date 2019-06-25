Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые опасные электронные помощники автомобилистов 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) обнародовали тип современных комплексов помощи водителям, которые вводят автомобилистов в заблуждение и могут спровоцировать аварию, сообщает CarsWeek.ru. Оказалось, что автовладельцы до сих пор не могут разобраться с автопилотом
По словам исследователей, наибольшую опасность представляет автономная система управления машиной, установленная в автомобилях Tesla. Почти половина респондентов, поучаствовавших в опросе, выразила уверенность, что электронный помощник берёт полностью управление на себя, поэтому позволяет заняться водителю своими делами и не следить за дорогой. 6% водителей и вовсе выразили уверенность, что автопилот позволяет человеку спать в дороге. Заявления автомобилистов вызывают беспокойство разработчиков системы Tesla Autopilot, которая обязывает водителей всегда держать руки на руле и не отвлекаться от происходящего на проезжей части, поскольку электроника «ещё не стала до кона полноценным автопилотом».
Также аварийную ситуацию на дороге могут спровоцировать владельцы Mercedes-Benz E-класса последнего поколения, оборудованных функцией Drive Pilot с адаптивным круиз-контролем, который способен подстраивать скорость авто к движению потока. Водители, включившие электронного помощника, могут расслабиться на прямом участке дороги, однако стоит машине выполнить поворот, дальнейшее управление авто вызывает у человека затруднения.
Эксперты, изучив результаты исследования, пришли к выводу, что производителям не следует вводить потребителя в заблуждение названием электронной системы помощи, вызывая у него ложные ожидания. Кроме того, по мнению специалистов, автомобилистам необходимо максимально тщательно изучать возможности своего автомобиля и прежде, чем включать электронную систему на оживлённой трассе, протестировать её на более безопасном участке дороги.
Комментарии
Автоновости , Mercedes-Benz E-Класс , Tesla , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правительство «разморозит» цены на бензин1
В Новосибирске продают редчайшую «Волгу»15
Что почем? Самый доступный дизель в России
В России обнаружился мост-"вандал"1
Какие знаки надо знать при выезде за границу
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение