Цены на бензин «разморозят»: чего ждать россиянам

Правительство РФ не планирует продлевать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо, которое до сих пор сдерживает рост стоимости бензина и дизеля на АЗС, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Предприниматели информацию подтвердили и отметили, что это не должно сказаться на ценах на мелкооптовом рынке и на заправках.

Осенью 2018 года Минэнерго Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорились с нефтяными компаниями о контроле цен на бензин и дизтопливо. В подписанном сторонами документе была указана максимальная цена на горючее марок АИ-92, АИ-95 и дизель. Кроме этого в соглашении была предусмотрена индексация цен на топливо в размере инфляции. Отмечалось, что договорённость будет действовать до 1 апреля 2019 года, однако впоследствии соглашение было продлено до 1 июля.

По данным «Ведомостей», 17 июня на совещании у министра финансов при участии представителей нефтяных компаний было принято решение более не продлевать действие соглашения. При этом стороны договорились, что розничные цены на топливо не будут превышать инфляцию.

Предприниматели подтвердили информацию в беседе с ТАСС. При этом в нефтяных компаниях отметили, что сдерживание цен на горючее на мелкооптовых рынках и АЗС будет осуществляться при помощи субсидий от государства, так называемого демпфирующего акциза. Планируется, что бизнесменам из бюджета будет компенсироваться около 60% недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. При этом автор статьи отмечает, что механизм демпфера до сих пор действовал неэффективно.

По данным агентства, законопроект о корректировке процесса компенсации должен быть принят Госдумой до 25 августа. При этом не исключено, что выплаты уже начнут поступать компаниям с 1 июля.

Ранее стало известно, что деньги на компенсации будут выделены из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В 2019 году на эти цели предусмотрено 400-450 миллиардов рублей.

Эксперты не склонны верить, что предпринимаемые меры способны держать подорожание топлива. Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко заявил «Газете.Ru», что рост оптовых цен на бензин, обязательно скажется на стоимости горючего в рознице.