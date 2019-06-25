Новый Ford Focus ST оказался почти на секунду быстрее предшественника

Компания Ford опубликовала видео разгона нового Ford Focus ST от 0 до 100 километров в час. С поставленной задачей автомобиль справился, как и было заявлено, за 5,7 секунды. Это на 0,8 секунды быстрее, чем модель предыдущего поколения.

По информации пресс-службы американского бренда, универсал Ford ST с 2,3-литровым бензиновым мотором мощностью 276 лошадиных сил набирает первую «сотню» за 5,8 секунды. Версии со 190-сильным дизелем объемом 2,0 литра на это требуется 7,7 секунды, а модификация «заряженного» хэтчбека с аналогичным двигателем на «тяжелом топливе» разгоняется до 100 километров в час на 0,1 секунды быстрее. Что касается максимальной скорости, то у бензиновых ST она составляет 250 километров в час, а у дизельных — 220 километров в час.

В компании подчеркнули, что все приведенных динамические характеристики относятся к «Фокусам» с 5-ступенчатой «механикой». Вариант с семиступенчатой автоматизированной коробкой передач с функцией Adaptive Shift Scheduling (подстраивает алгоритм переключений под стиль вождения) предложат для бензиновых модификаций Focus ST только осенью.

Бензиновый Focus ST четвертого поколения получил электронный дифференциал повышенного трения eLSD и адаптивные амортизаторы CCD, а за доплату доступен пакет Performance с трековым режимом работы электроники и лонч-контролем. Кроме того, для Focus ST c 2,3-литровым двигателем предусмотрена система «антилаг», которая уже имеется у суперкара GT и пикапа F-150 Raptor. В определенных режимах езды (Sport и Track) она дольше держит дроссель открытым, поддерживая скорость вращения крыльчатки турбокомпрессора.