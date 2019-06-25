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Москвичам разрешили исправлять ошибки при оформлении парковки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские автомобилисты получили возможность исправлять ошибки, допущенные в ходе оформления платной парковки, сообщает Autonews.ru. С помощью мобильного приложения можно вносить изменения после оплаты стоянки и продлевать парковочные сессии.
Нововведение стало реакцией столичных властей на многочисленные жалобы водителей недовольных крупными штрафами из-за допущенных неточностей в оформлении платной парковки.
В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) автору статьи пояснили, что теперь столичные автолюбители могут исправлять ошибки в указанных госномерах, а также в графе места парковочной зоны. Водители, забывшие продлить парковочную сессию, смогут в течение суток доплатить и изменить время её закрытия. Однако разработчики отмечают, что возможность оплачивать парковку постфактум не предусматривается, поскольку необходимо открыть сессию, указать время нахождения на стоянке и оплатить его.
«Исправить парковочную сессию можно только один раз, а продлить — только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно», — подчёркивают специалисты АМПП.
Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский заявил изданию, что в результате количество недовольных выписанными штрафами должно снизиться. При этом эксперт отметил, что система предусматривает возможные «хитрости» со стороны автомобилистов: например, отсутствует возможность включить парковку «прошлым временем».
«Делается это для того, чтобы некоторые «умники» или их водители не делали следующий трюк: сидишь в машине и ждешь, пока инспектор пройдет. Не прошел — не платишь за парковку, а если прошел — оплатил нужное время», — заявил Шумский.
При этом эксперт завил, что на тысячу добросовестных автолюбителей скорее всего найдётся всего несколько таких «хитрецов», поэтому выразил надежду, что в ближайшем будущем возможность отсроченного включения сессии всё же появится.
Комментарии
Автоновости , Александр Шумский , Правительство Москвы
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