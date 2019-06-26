Губернаторов отправили на дорожные работы

Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков снизить стоимость ОСАГО, а водителей заинтересовать соблюдать правила дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей.

Заседание Госсовета о развитии сети автодорог и о безопасности дорожного движения пройдет в среду в Большом Кремлевском дворце. За два дня до этого губернаторы и профильные эксперты-дорожники собрались в Мастерской управления «Сенеж» на берегу одноименного озера близ подмосковного Солнечногорска.

«Мы обязаны сделать так, чтобы дороги перестали быть одной из двух вечных бед России», — написал из «Сенежа» в Facebook губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

«Было интересно почувствовать себя дорожным рабочим»

К своей записи региональный руководитель приложил фото: участники семинара-совещания, губернаторы и помощник президента, экс-глава Минтранса Игорь Левитин на берегу Сенежа в строительных робах и жилетах. Один из новых форматов погружения в проблему — «командообразующее мероприятие», своего рода деловая игра.

«Вчера был у нас очень интересный кейс. Все, кто участвовал и участвует в подготовке Государственного совета, приняли участие в реальном строительстве автомобильной дороги.

Она была, правда, внекатегорийная, но это реально было 200 метров», — поделился впечатлениями с журналистами врио главы Курской области Роман Старовойт.

Участники семинара-совещания поделились на четыре команды. Но в этом состязании, получившем название «Время дорог», главным было, все же, участие. Точнее, возможность, как сказал Старовойт, «почувствовать на кончиках пальцев» всю сложную специфику дорожных работ.

Кому-то из руководителей регионов пришлось управлять асфальтоукладчиком (за рулем побывала, например, губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова ), кто-то, как тюменский губернатор Александр Моор , возил щебень. «Было очень интересно почувствовать себя дорожным рабочим — интересно посмотреть на весь процесс изнутри», — заметил Старовойт.

«Мы единодушно приняли решение: каждый в своем субъекте федерации должен сделать для своих команд примерно что-то похожее», — рассказал врио главы Курской области.

Мозговой штурм в новом формате

Важным опытом для участников совещания было не только личное знакомство с дорожным строительством, но и общение на круглых столах с отраслевыми специалистами. Такова особенность нового формата Госсовета, о котором уже писала газета ВЗГЛЯД.

Первое из таких заседаний прошло в ноябре прошлого года в Крыму: вместе собрались не только губернаторы и министры, как обычно, но и эксперты. «Мозговой штурм» позволил за короткое время предложить конкретные шаги для решения многих давно накопившихся вопросов, которые мешали продвижению национальных проектов. В том же формате прошла февральская встреча Госсовета в Казани. На сей раз, в Солнечногорске, обсуждался нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рассматривались все вопросы, которые позволят достичь целевых показателей, заложенных в «майских» указах Владимира Путина , заявил журналистам Алексей Цыденов , глава Бурятии и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт». В первую очередь, это обучение пешеходов правилам дорожного движения, вопросы освещения пешеходных переходов и дорог, а также проведение экспертизы состояния дорожного полотна и качества ремонтных работ. Благодаря семинару губернаторы получили информацию о современной автоматизированной технологии укладки асфальта с системой контроля качества дорожного полотна.

Как выбрать наилучшую технологию

«Наверное, если говорить про нашу подгруппу, то главный из обсуждавшихся вопросов — это применение и использование современных материалов, инновационных технологий, — сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Тюменской области Александр Моор, который руководит подгруппой «Промышленные строительные материалы и экспертиза в дорожном строительстве».

«Все регионы так или иначе в своих проектах применяют разные инновационные технологии, но, тем не менее, все сталкиваются с системными проблемами, которые требуют законодательного регулирования. Именно поэтому мы сегодня и обсуждали законопроекты и проекты постановлений правительства — в частности, о реестре наилучших технологий», — рассказал Моор.

Он пояснил: это нужно для того, чтобы каждый подрядчик в любом регионе мог выбрать опробованные технологии, доказавшие свою эффективность, которые можно было бы использовать при проектировании, строительстве и реконструкции дорог.

«Тогда эти технологии смогут использоваться еще более эффективно, тем более что в нацпроекте для каждого региона установлен свой норматив: доля контрактов на строительство дорог, в которых используется инновационные технологии. Поэтому нынешнее обсуждение для нас так важно», — подчеркнул Моор.

Прощай, ямочный ремонт

Обсуждали и вечный вопрос — на какие средства обновлять дороги.

«Естественно основная задача — это создание сельских дорог. Их нехватка ощущается очень остро», — констатировал врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

Финансирования региональных дорожных фондов ждали десятилетиями, посетовал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. «Из-за недофинансирования были утрачены многие компетенции и службы заказчика, и службы подрядчика, — подчеркнул курский руководитель.

— Мы в буквально смысле затыкали дыры — проводили работы по ямочному ремонту, которые абсолютно не соответствуют современным требованиям абсолютно, мы каждый год возвращались к тем же участкам».

Справедливости ради, вопрос как раз-таки решается в рамках нацпроекта. Та же Курская область отказалась от ямочного ремонта, и, благодаря новым проектам, рассчитывает к 2020 году получить до 9 млрд рублей в свой дорожный фонд. Всего же, напомним, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» предполагает: за три года из федерального бюджета поступит 371 млрд рублей, что должно помочь обновлению дорог в 104 городских агломерациях России.

Концепция нулевой смертности

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в подгруппе, где обсуждалась безопасность дорожного движения.

«Целевой показатель, который обозначил президент — снижение смертности до четырех человек на 100 тысяч. Вообще конечно, нужно стремиться — и президент об этом говорил — к нулевой смертности», — напомнил Моор. Поэтому на семинаре-совещании зашла речь об ответственности за достижение этих показателей не только региональных властей, но и правоохранительных органов, в частности, ГИБДД. «Потому что только от нашей совместной слаженной работы будет зависеть достижение этих показателей», — заметил Моор.

«Для нас очень важен опыт ближайших соседей. Прежде всего, самых больших успехов добились шведы», — сказал газете ВЗГЛЯД губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко , руководитель подгруппы «Безопасность и организация дорожного движения».

«Вы знаете, что в Швеции давно уже существует концепция нулевой смертности. Они очень долго к этому шли, и шли именно так, как мы сегодня предлагаем, — подчеркнул Дрозденко. — Это комплекс мер. Во-первых, это организация самого дорожного движения. Шведы — одни из первых, кто стал активно применять круговое движение. Второе — шведы очень серьезно работают по ограничению скоростного режима, и у них очень жесткие санкции за нарушение этого режима».

Губернатор отметил, что в Швеции введены повышенные требования ко всем транспортным средствам, которые связаны с перевозкой людей. Там получить лицензию на такую деятельность гораздо сложнее, чем на перевозку опасных грузов.

«У шведов налажена очень серьезная система обучения, и система пропаганды, в хорошем смысле этого слова соблюдения ПДД, — добавил Дрозденко. — И, конечно, суммы штрафов — одни из самых высоких».

Отдельным направлением «мозгового штурма» стал вопрос об обучении детей правилам дорожного движения.

«Предлагаем внести целый комплекс изменений в образовательные программы — так, что, чтобы ребенок уже с детского сада понимал, что такое ПДД и почему их нельзя нарушать», — рассказал Дрозденко.

По его мнению, следовало бы добавить и в школьную программу специальный предмет, посвященный безопасности на дорогах. Правда, судя по словам губернатора, участники обсуждения признают: так просто не удастся убедить Минпросвещения изменить учебные программы.

«Дать морковку» водителям

Губернатор Ленобласти не только ссылался на «соседский» опыт, но и предложил свои варианты «кнута и пряника» для водителей.

«Конечно, мы должны дать стимулы гражданам соблюдать правила дорожного движения. Мы не должны просто говорить «соблюдайте правила — это хорошо», мы должны «дать морковку» — я так это называю.

Гражданин должен понимать, что, соблюдая ПДД из года в год, он получает бонусы.

Тому, кто в течение 3-4 лет соблюдает правила дорожного движения, нужно давать серьезную скидку при заключении договора и обязательного, и добровольного страхования», — рассказал Дрозденко. Так, в некоторых странах Европы скидка достигает 25% — «согласитесь, серьезный бонус», подчеркнул губернатор Ленобласти. А для нарушителей ПДД, напротив, нужно увеличивать страховой взнос, подчеркнул Дрозденко.

«По несоблюдению скоростного режима у нас самое либеральное законодательство в мире, — продолжал губернатор. — Вообще, я предлагаю за верхнюю планку нарушения скоростного режима лишать прав до одного года. У водителей, которые в нетрезвом состоянии периодически нарушают правила, на определенный момент конфисковать автомобиль и устанавливать алкозамок. И, конечно, ужесточить сроки лишения прав за нарушение правил в состоянии алкогольного опьянения до трех лет».

Заметим, что речь идет пока лишь о предложениях, им еще предстоит пройти детальное рассмотрение, в том числе на уровне Госсовета.