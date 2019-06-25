Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД

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Чадов посадил 5‐летнего сына за руль. Кадры поездки заинтересовали ГИБДД 

360tv.ru 3 часа назад
Российский актер Алексей Чадов опубликовал в Instagram видео, где его пятилетний сын Федор сидит за рулем и управляет автомобилем. Роликом заинтересовалась ГИБДД, которая проведет необходимую проверку.
На кадрах видно, как Чадов-младший сидит на коленях у отца и ведет машину. Сначала он делает это при поддержке папы, а затем убирает его руки от руля и начинает управлять сам. Актер в это время следит за процессом и периодически довольно смотрит в камеру. Сначала ролик был выложен в соцсети с подписью: «Водила подрос!», но позже Чадов решил его удалить.
Сотрудники столичного ГИБДД решили изучить видео и провести проверку по факту вождения автомобиля несовершеннолетним.
В разговоре с «360» автоюрист Георгий Холманский рассказал, что актеру грозит штраф за неправильную перевозку ребенка, который должен был находиться в автокресле во время движения машины. На данный момент размер такого штрафа составляет три тысячи рублей.
При этом, по словам Холманского, ГИБДД должна инициировать проверку и установить, имела ли место передача управления лицу, которое не имеет права его осуществлять.
Автоюрист подчеркнул, что оценить действия Чадова довольно сложно, так как «водитель сидел на водительском месте», а ребенок держал руль, не дотягиваясь до педалей или коробки передач.
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Автоновости , Видео , Алексей Чадов , ГИБДД
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