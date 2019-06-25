Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД

Чадов посадил 5‐летнего сына за руль. Кадры поездки заинтересовали ГИБДД

На кадрах видно, как Чадов-младший сидит на коленях у отца и ведет машину. Сначала он делает это при поддержке папы, а затем убирает его руки от руля и начинает управлять сам. Актер в это время следит за процессом и периодически довольно смотрит в камеру. Сначала ролик был выложен в соцсети с подписью: «Водила подрос!», но позже Чадов решил его удалить.

Сотрудники столичного ГИБДД решили изучить видео и провести проверку по факту вождения автомобиля несовершеннолетним.

В разговоре с «360» автоюрист Георгий Холманский рассказал, что актеру грозит штраф за неправильную перевозку ребенка, который должен был находиться в автокресле во время движения машины. На данный момент размер такого штрафа составляет три тысячи рублей.

При этом, по словам Холманского, ГИБДД должна инициировать проверку и установить, имела ли место передача управления лицу, которое не имеет права его осуществлять.

Автоюрист подчеркнул, что оценить действия Чадова довольно сложно, так как «водитель сидел на водительском месте», а ребенок держал руль, не дотягиваясь до педалей или коробки передач.