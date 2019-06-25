Скончался художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер А. Захаров

Художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров скончался в возрасте 69 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил его сын Николай Захаров.

«Это произошло сегодня. У нас нет никакой медицинской информации о причине смерти и о деталях случившегося. Он давно болел. Были проблемы с сердцем, перенес инфаркт», — сказал Н. Захаров.

А. Захаров родился в 1949 г. в Москве, закончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильный спорт». Сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с издательствами «Молодая гвардия», « ДОСААФ », «Плакат», журналами «За рулем», «Автоэкспорт информирует» и другими, был организатором автоспортивных мероприятий. Работал главным дизайнером в Институте космических исследований.

Получил премию «Ника» Союза дизайнеров России за автомобиль «Формула Русь» как лучшее изделие 2001 г. в России.