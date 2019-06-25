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Скончался художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер А. Захаров 

Агентство «Москва» + ещё 3 3 часа назад
Фото: drive2.ru
Художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров скончался в возрасте 69 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил его сын Николай Захаров.
«Это произошло сегодня. У нас нет никакой медицинской информации о причине смерти и о деталях случившегося. Он давно болел. Были проблемы с сердцем, перенес инфаркт», — сказал Н. Захаров.
А. Захаров родился в 1949 г. в Москве, закончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильный спорт». Сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с издательствами «Молодая гвардия», «ДОСААФ», «Плакат», журналами «За рулем», «Автоэкспорт информирует» и другими, был организатором автоспортивных мероприятий. Работал главным дизайнером в Институте космических исследований.
Получил премию «Ника» Союза дизайнеров России за автомобиль «Формула Русь» как лучшее изделие 2001 г. в России.
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