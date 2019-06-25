Volkswagen Jetta вернется на российский рынок

Седан Volkswagen Jetta седьмого поколения появится на российском рынке в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом «Журналу Авто.ру» сообщил представитель Volkswagen, добавив, что модель будет поставляться с завода в Мексике и ее локализация в нашей стране пока не планируется.

Новый седан Volkswagen Jetta, дебютировавший в январе 2018 года, выпускается только в Мексике для стран Северной и Латинской Америки, а также в Китае для местного рынка.

Впервые за свою 40-летнюю историю модель больше не продается в Европе.Volkswagen Jetta оснащается двумя бензиновыми «турбочетверками» — 1.4 мощностью 150 л.с. и 230-сильным двухлитровым агрегатом. В базе двигатели доступны с 6-ступенчатой «механикой», а опционально предлагается 8-ступенчатый «автомат» для младшего мотора и 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями для самой мощной версии. Привод — только передний.

Как сообщалось ранее, до конца нынешнего года на российском рынке появится обновленный Volkswagen Passat . На первоначальном этапе будет доступна модификация с безальтернативным 2,0-литровым двигателем мощностью 190 л.с.

На зиму 2020 года запланированы поставки автомобилей со 150-сильным мотором 1.4, а дизельная версия (2,0 л, 150 л.с.) поступит в продажу только следующей весной.

Между тем варианты R Line и Alltrack на российском рынке пока ждать не стоит. Кроме того, в 2020 году на российском рынке ожидается новый кроссовер Volkswagen Tharu, производство которого должно быть локализовано на мощностях ГАЗа.