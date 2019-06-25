Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Audi Q7 получил спецверсию в России 

Автостат 2 часа назад
Фото: Автостат
Российские дилеры Audi начали прием заказов на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition.
Стоимость новинки составляет от 4 млн 507 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Автомобиль получил окраску кузова металлик, спортивный пакет S line, черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi Exclusive, 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, черные направляющие для багажника на крыше и др.
Напомним, кроссовер Audi Q7 предлагается на российском рынке с двумя бензиновыми моторами 2.0 TFSI и 3.0 TFSI мощностью 252 и 333 л.с. соответственно и дизелем 3.0 TDI, мощность которого составляет 249 л.с. Автомобиль оснащается 8-ступенчатой коробкой передач передач tiptronic и системой Audi drive select.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Audi реализовали 5988 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.
Автостат: последние новости
Volkswagen Jetta вернется на российский рынок Появились новые подробности о кроссовере KIA для России Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены
Комментарии
Автоновости , Audi , Audi Q7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, когда кроссовер Toyota появится в России
Киллеры на Nissan расстреляли пассажира у остановки
Volkswagen Jetta вернется на российский рынок
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД1
Скончался автомобильный дизайнер Александр Захаров
Видео
00:14
Чадов посадил сына за руль и привлек интерес ГИБДД
Автоновости
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
01:29
Ford прощается с российскими заводами
Автоновости
00:32
Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка
ДТП
02:39
Таксист угрожал изнасиловать пассажира из‑за 12 рублей
Автоновости
01:05
Взрыв автомобиля в Одинцове попал на видео
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:26
Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение