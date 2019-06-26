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В Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на бензин 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на топливо, при котором не нужны соглашения с нефтяниками, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.
"Сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка", — добавил он.
Сазанов отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет.
Минфин внесет поправки в правительство завтра, механизм вступит в силу первого июля.
С начала года в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри страны. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В случае, если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли.
В прошлом году российские власти подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с первого ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями. По соглашениям компании повысили розничные цены с первого января не более чем на 1,7%, а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.
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Автоновости , Алексей Сазанов , Минфин
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