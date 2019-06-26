В Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на бензин

Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на топливо, при котором не нужны соглашения с нефтяниками, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов

"Сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка", — добавил он.

Сазанов отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет.

Минфин внесет поправки в правительство завтра, механизм вступит в силу первого июля.

С начала года в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри страны. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В случае, если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли.

В прошлом году российские власти подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с первого ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями. По соглашениям компании повысили розничные цены с первого января не более чем на 1,7%, а с первого февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.