Что будет с ценами на бензин, когда правительство их разморозит

Правительство не намерено продлевать соглашение о заморозке цен на бензин, сообщают СМИ, ссылаясь на чиновников и источники в нефтяной отрасли. Договоренности действуют до 1 июля. РИА Новости разбиралось, как в таком случае изменятся ценники на автозаправках.

Горячий сезон

Нефтяники обязались увеличить поставки бензина и дизеля на внутренний рынок, чтобы удерживать рост цен на горючее в пределах текущей инфляции. Иначе правительство повысило бы экспортные пошлины, поставки топлива за границу стали бы невыгодными.

Однако весной оптовые цены резко пошли вверх. С 26 апреля по 26 мая индекс 92-го бензина на Санкт-Петербургской международной топливно-сырьевой бирже подскочил с 40 до 49 тысяч рублей за тонну. При этом цены на заправках за весь месяц прибавили всего 0,3%. В конце мая представители двух российских топливных союзов обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с тревожным письмом, предупредив, что биржевые тенденции неминуемо скажутся на рознице.

Представители розницы обвинили нефтяников в недопоставках топлива на внутренний рынок. Однако выяснилось, что скачок оптовых цен был чисто техническим — нефтепереработчики остановили часть мощностей на плановое техобслуживание. Сокращение производства отразилось на биржевых котировках, а усугубил положение сезонный рост спроса в конце весны — начале лета.

Без паники

Нынешняя ситуация существенно отличается от прошлогодней, когда биржевая цена 92-го бензина взлетела с 47,4 тысячи рублей за тонну в конце апреля до 55 тысяч в конце мая. Сейчас котировки почти на 20% ниже: около 47 тысяч рублей за тонну. Во многом благодаря тому, что только на прошлой неделе производство АИ-92 увеличилось на 14 тысяч тонн. Дизельное топливо подешевело еще заметнее — с 17,5 до 13 тысяч рублей за тонну.

Значит, никаких объективных причин для подорожания бензина в стране нет. С этим согласен исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко , который в интервью RT отметил, что доходность АЗС вернулась к нормальному уровню, позволяющему заправщикам работать без повышения цен.

"Благодаря тому, что розничные цены в конце мая и начале июня немного выросли, а оптовые цены перестали повышаться, АЗС сейчас зарабатывают три-четыре рубля на литр, что близко к оптимальному значению в пять рублей".

По информации Росстата, за минувшую неделю бензин в России подорожал всего на 0,1%, а цены на дизель не изменились.

Что будет дальше

По данным СМИ, 17 июня на совещании между первым вице-премьером Антоном Силуановым , вице-премьером Дмитрием Козаком и представителями нефтяных компаний соглашение о заморозке цен после 1 июля решили не продлевать. Но это вовсе не значит, что в середине лета производители топлива примутся резко сокращать поставки на внутренний рынок ради увеличения прибыли от зарубежных продаж.

"Наша основная задача заключается в том, чтобы цены на рынке нефтепродуктов не менялись, были прогнозируемыми и приемлемыми для потребителя. Поэтому мы договорились с нефтяниками, что будем контролировать эти цены и, соответственно, настраивать механизмы. У нас есть понимание, как это делать", — разъясняет министр финансов Антон Силуанов.

Главным рычагом для регулировки цен станет так называемый демпфирующий механизм, предусматривающий компенсацию нефтяникам недополученной от экспорта прибыли при поставках топлива на внутренний рынок. Официально механизм действует с начала года, однако, как уверяют эксперты, до сих пор у производителей не было возможности им воспользоваться.

"В январе — феврале нефтяники не получали компенсацию, а заплатили деньги в бюджет, несмотря на меньшую прибыль при поставках на внутренний рынок. Кроме того, демпфер компенсирует лишь часть убытков, остальные потери ложатся на производителя", — уточняет главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.

Чтобы в этом году неприятная ситуация не повторилась, еще в марте, по словам министра энергетики Александра Новака, снизили цену отсечения по этому механизму с 56 до 51 тысячи рублей за тонну бензина и с 50 до 46 тысяч рублей для дизеля. Это значит, что впредь нефтяникам будет выгодно поставлять топливо на внутренний рынок в достаточном объеме, а поведение цен на заправках не изменится и после их разморозки.