Kia представила кросс-хэтчбек XCeed

Корейцы явили миру нового и четвертого члена линейки Ceed, в которую входит хэтчбек, универсал и несколько необычный для Kia имиджевый вариант ProCeed с кузовом спортуниверсал.

XCeed отличается оригинальным экстерьером и ориентирован на аудиторию, жаждущую получит все в одном флаконе — универсальность хэтчбека, стиль купе и зачатки проходимости кроссовера. Мы не случайно говорим о зачатках. Если дорожный просвет стандартного Ceed равен 150 мм, то у новинки с шинами 205/50 R 16 клиренс составляет 174 мм, а с покрышками 235/45 R 18 — 184 мм.

Колесная база в 2650 мм не отличается от расстояния между осями у других Ceed, но в длину он чуть больше — растянувшийся на 25 мм передний свес и на 60 мм задний довели общий габарит до 4395 мм. В «плечах» автомобиль измеряется 1826 мм, он шире собрата на 26 мм. Высота — 1483 мм и здесь XCeed превосходит хэтчбек на 43 мм.

Эффектно заваленные задние стойки могут создать впечатление, что практичность принесена на алтарь стиля, но нет — объем багажника по сравнению с обычной пятидверкой вырос с 395 до 426 л при пятиместной конфигурации и с 1291 до 1378 л при сложенном заднем диване. Кстати, в качестве опции предложат электропривод пятой двери.

Про полный привод можете даже не спрашивать — его нет. Но в подвеске имеется ряд ревизий, нацеленные на какую-никакую адаптацию машины для езды по дорогам с неважным покрытием. Установлены новые более энергоемкие передние амортизаторы с гидравлическими буферами отбоя. Передние пружины мягче на 7%, а задние — на 4%. Изменились настройки электроусилителя руля.

Интерьер с одной стороны копирует недра других «Сидов», а с другой появилась опциональная цифровая панель приборов, которую нынче называют виртуальной. Она имеет диагональ 12,3 дюйма, разрешение 1920x720 пикселей и разные варианты оформления. Кроме того, для XCeed доступна более современная мультимедийная система.

Палитра силовых агрегатов сюрпризов не преподнесла. В нее вошел бензиновый наддувный трехцилиндровый агрегат объемом 1,0 л мощностью 120 л.с., 1,4— и 1,6 л «турбочетверки» (140 и 204 л.с. соответственно) и турбодизель объемом 1,6 л в итерациях 115 и 136 л.с. Моторы сочетаются с шестиступенчатыми механическими коробками передач или преселективным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями — последняя КП агрегатируется со всеми двигателями кроме младшего бензинового. В 2020 году в палитре появятся гибридные версии.

В Европе автомобиль появится в третьем квартале 2019 года, а вот российские перспективы под вопросом.