«Доказать невозможно»: Эксперт предсказал массовое лишение прав за грязные номера

Вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов заявил Ura.ru, что российских автолюбителей ждёт массовое лишение водительских удостоверений за ненамеренно загрязнённые номера. Эксперт уверен, что, в спорных ситуациях суда будут обязательно вставать на сторону полицейских.

Заявление специалиста прозвучало на фоне принятия Верховным судом России постановления, в котором прописано ужесточение наказания за умышленное закрытие автомобилистами регистрационного знака. С момента публикации документа за намеренное закрытие номера снегом, грязью, листом бумаги и тому подобным суды могут штрафовать водителей на сумму до пяти тысяч рублей либо лишать прав. Штраф за неумышленное закрытие госзнака по-прежнему будет составлять 500 рублей.

Однако Максим Едрышов утверждает, что принятое постановление может обернуться массовым лишением водительских удостоверений за закрытые номера по естественным причинам.

«Всегда можно представить ситуацию, что, например, осенью листочек попал на госномер. Если инспектор скажет, что водитель сделал это умышленно, я думаю, доказать обратное будет практически невозможно», — отметил эксперт, подчеркнув, что в спорных ситуациях «у судов нет оснований не доверять полиции».

При этом Едрышов, отметил, что загрязнение госзнака в плохую погоду не должно расцениваться автоинспекторами как умышленное действие.