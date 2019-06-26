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Россиянам помогут закупиться новыми автомобилями 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство приняло решение направить 10 миллиардов рублей на продолжение программ льготного приобретения и лизинга автомобилей, которые собираются на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
Из 10 миллиардов рублей шесть пойдут на льготное кредитование при покупке автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», оставшиеся средства направят на поддержку льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Семь миллиардов рублей планируют получить при изменении закона о бюджете в конце года, еще три возьмут из Резервного фонда.
По словам главы Минпромторга, на программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на 2019 год было выделено 10,4 миллиарда рублей. Это позволило стимулировать продажу более 63 тысяч автомобилей. К настоящему времени средства закончились.
Мантуров считает важным возобновить работу программ с 1 июля 2019 года. По его оценке, тогда удастся помочь россиянам с приобретением еще 75 тысяч автомобилей на льготных условиях. Он добавил, что программа будет стимулировать отечественный автопром, который обеспечивает работой более двух миллионов человек.
Как сообщалось ранее, продажи новых автомобилей в России в мае упали на 18 процентов. Затем «АвтоВАЗ» ухудшил прогноз российского автомобильного рынка на 2019 год — он ожидает падения продаж от трех до 20 процентов.
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Автоновости , Дмитрий Медведев , Денис Мантуров , Минпромторг , Автоваз , ИТАР-ТАСС
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