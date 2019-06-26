Власти Москвы объяснили спорный штраф

Специалисты Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) пояснили, за что был выписан штраф автомобилисту, который простоял на проезжей части долгое время в очереди при заезде на платную парковку, сообщает Autonews. По словам экспертов, машина нарушителя всё это время находилась в зоне действия знака, который запрещает остановку и стоянку.

«Нарушение» произошло на Южнопортовой улице, где водитель, по его словам, застряв в очереди на платную парковку, простоял в пробке 10-15 минут и в результате получил штраф в 3000 рублей за игнорирование правил стоянки. На снимках с камер видно, что автолюбитель стоит в пробке, при этом отмечается, что фото сделано с интервалом в 20 секунд.

«Написал жалобу в Московскую автодорожную инспекцию с просьбой отменить постановление. Но мне отказали», — прокомментировал произошедшее водитель.

В ответе на запрос корреспондента Autonews специалисты МАДИ пояснили, что водителю был выписан штраф за то, что его машина находилась в зоне запрещающего знака более 10 минут, при этом в непосредственной близости от остановки общественного транспорта.

«Он и другие водители, выстроившиеся в очередь на парковку, создавали затор и не давали пассажирам беспрепятственно проследовать к автобусу», — говорится в сообщении.

В МАДИ также отметили, что существует другой заезд на эту парковку, кроме того, поблизости имеется другая стоянка.

«В этом случае постановление вынесено правомерно», — резюмировали специалисты.

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«Под «Остановкой» и «Стоянкой» понимается преднамеренное прекращение движения водителем. Чтобы в конкретной ситуации водителя можно было привлечь к ответственности, нужно установить факт преднамеренной остановки», — пояснил эксперт.

Отмечается, что свою правоту оштрафованный водитель намерен отстаивать в районном суде, куда уже направил жалобу на решение специалистов МАДИ.